Le Hair Syrup qui buzze sur TikTok se réapproprie une tradition ayurvédique

Sur TikTok, le sirop capilaire promet d’avoir des pointes plus douces que jamais. Cette nouvelle expression marketing s’inspire en fait d’une tradition ayurvédique commune en Inde.

Sur TikTok, plusieurs créatrices de contenu beauté vantent les mérites d’un produit baptisé Hair Syrup. Il se présente comme un traitement de prélavage à base d’huiles. Révolutionnaire, vraiment ?

Le Hair Syrup qui buzze sur TikTok, c’est quoi et comment ça marche ?

En gros, on en applique quelques lichettes sur les longueurs et même les racines. On masse grossièrement son cuir chevelu avec une brosse en silicone. On laisse poser (pourquoi pas en chignon) pendant au moins une heure. Puis, on termine par un shampoing afin de dévoiler des longueurs ultra-douces, et un cuir chevelu stimulé pour favoriser une pousse saine.

Tout ça ressemble fortement à un bain d’huile me direz-vous, et vous auriez tout à fait raison de le penser. Mais tout est une question de naming et de packaging, comme on dirait dans le marketing (ou d’appellation et d’emballage, pour parler français).

Derrière ce coup de bluff marketing s’affirme une marque britannique, Hair Syrup donc, qui propose plusieurs produits similaires : au melon, au pamplemousse, à la menthe, à l’orange, au miel, ou encore au citron. Et des brosses particulièrement photogéniques, évidemment.

Côté formulation, la liste d’ingrédients se compose principalement d’huiles végétales d’amande douce, de ricin, d’abricot, d’olive, d’avocat, de lin, de tournesol, de cerise, de jojoba, d’argan, de grenade, et enfin de quelques huiles essentielles qui diffèrent en fonction du parfum choisi. Rien de bien sorcier ou novateur, donc.

Les produits capillaires de la marque britannique Hair Syrup.

D’où vient vraiment la technique capillaire du Hair Syrup ?

En réalité, cette technique du bain d’huile pour les cheveux s’avère vieille comme le monde. Et la composition des produits Hair Syrup semble particulièrement s’inspirer de l’Ayurveda, soit la médecine traditionnelle indienne. C’est ce que vient de remarquer notamment Anita Bhagwandas, journaliste d’origine indienne, du Guardian :

« L’huile capillaire fait partie des routines de beauté indiennes depuis des siècles, en tant que rituel de liaison et comme moyen de nourrir les cheveux et le cuir chevelu. Ayant été élevée avec cela – et ayant vu la « tendance » de l’huile capillaire devenir virale sans crédit à ses origines ayurvédiques – je dois souligner ici l’élément d’appropriation culturelle. »

C’est donc en tant que connaisseuse que la journaliste britannique finit par recommander un produit bien plus authentique : l’huile capillaire au jasmin Dabur Amla. Alors certes, le packaging rétro de cette dernière rendra peut-être moins bien sur TikTok et Instagram, mais elle a le mérite de coûter bien moins cher !

Huile pour les cheveux au jasmon — Dabur Amla — 10€ les 200ml.

Crédit photo de Une : Capture d’écran TikTok.