Comment faire pousser tes cheveux plus vite

Marre de ton carré flou (pourtant grande tendance coiffure du printemps/été), de ta frange qui met dix ans à repousser ou de ton coiffeur qui n’a toujours pas compris le concept de « juste un petit centimètre » ?

Voici quelques conseils et astuces pour faire pousser ses cheveux plus vite… sans t’arracher les cheveux.

Faire pousser ses cheveux plus vite : un cuir chevelu sain

Pourquoi prendre soin de son cuir chevelu ?

Un cuir chevelu sain et choyé est la base d’une chevelure au top et qui pousse plus vite ! De par son rôle de barrière physique, il demande autant d’attention que la peau du visage.

Tout comme ton joli minois, pense à gommer ton crâne une fois par semaine pour éliminer l’excès de sébum, les restes de produits coiffants et les pellicules.

Comment prendre soin de son cuir chevelu ?

Humidifie ton cuir chevelu et masse-le du bout des doigts avec un produit exfoliant doux.

Attention : si tu as les cheveux épais, les petits grains du gommage peuvent s’avérer très difficiles à rincer. Je te conseille donc de réaliser une recette naturelle à base de sel et d’huile d’olive pour être sûre que tout disparaisse bien dans tes canalisations.

Le massage du crâne, à réaliser avec un mélange d’huiles essentielles tonifiantes et d’huile végétale, permet d’assouplir le cuir chevelu et d’activer la pousse des cheveux en boostant la microcirculation.

Faire pousser ses cheveux plus vite : les masques capillaires

Quels masques utiliser pour accélérer la pousse des cheveux ?

En plus de stimuler ton cuir chevelu, tu peux encourager la pousse en offrant à tes cheveux un soin hebdomadaire à base de produits naturels faciles à trouver et bon marché comme l’huile de coco ou de ricin.

Comment utiliser les masques capillaires pour une meilleure pousse des cheveux ?

Quelques heures avant ton shampoing (le veille, c’est encore mieux !), applique ton huile de la racine des cheveux jusqu’aux pointes. N’hésite pas à en profiter pour masser ton cuir chevelu pendant une dizaine de minutes !

Une fois ton cuir chevelu bien détendu, enveloppe tes cheveux dans une serviette chaude (ou coince-les sous une charlotte si tu comptes aller te coucher) et laisse poser le bain d’huile entre trente minutes et toute une nuit.

Pour bien rincer l’huile et éviter un effet « cheveux gras » plutôt désagréable, lave ensuite tes cheveux à l’eau chaude (parfaite pour diluer le produit) et avec un shampoing doux. N’hésite pas à te shampouiner la tête deux fois de suite pour retirer tous les résidus huileux.

Faire pousser ses cheveux plus vite : les compléments alimentaires

Quel est l’effet des compliments alimentaires sur la pousse des cheveux ?

Pour être en pleine forme, et donc bien pousser (la moyenne de pousse est d’environ 1 cm par mois), les cheveux ont besoin de nutriments, apportés aux racines par le sang.

Notre alimentation a donc un véritable rôle à jouer dans la pousse de cheveux plus forts et toujours plus longs.

Certaines molécules comme la vitamine B, les protéines et le fer sont nécessaires à une pousse régulière des cheveux et même à leur santé. En effet, une carence en nutriments essentiels peut entraîner la casse et même une chute précoce des cheveux.

Quel complément alimentaire pour quelle action ?

En plus d’une alimentation variée, tu peux compter sur les compléments alimentaires pour sécuriser une pousse saine et rapide de tes cheveux.

Le fer est vital à la nutrition et à l’oxygénation des cellules de reproduction du cheveu. Le manque de cet oligo-élément peut entraîner une chute de cheveux chronique ainsi qu’une diminution du volume capillaire.

Le zinc, grâce à ses propriétés antibactériennes et régulatrices de sébum, est particulièrement apprécié par nos racines qui ont besoin d’un terrain sain pour faire pousser les cheveux.

La levure de bière est l’aliment naturel le plus riche en vitamines B, constituants nécessaires à la synthèse de kératine, qui compose à plus de 95% la fibre capillaire.

Le pollen a une valeur nutritive exceptionnelle du fait de sa composition riche en protéines, en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments. Il aide à redynamiser la chevelure et enraye le processus de chute.

La lécithine de soja, le magnésium et la gelée royale peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur la pousse et l’état général de ta chevelure.

Et toi, quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus vite ?

