C’est un fait : rien ne prouve que l’huile de ricin aide à faire pousser les cheveux

L’huile de ricin est souvent présentée comme un produit miracle qui favorise la pousse des cheveux. Mais qu’en est-il vraiment ? Honnêtement, vous allez être déçue…

Si vous avez déjà cherché « Comment faire pousser ses cheveux plus rapidement » sur Google, vous avez sûrement déjà entendu parler de l’huile de ricin. Cette huile végétale, issue des graines de ricin — un arbrisseau tropical —, se caractérise par sa texture visqueuse et sa couleur jaune pâle.

Très populaire chez les adeptes de beauté au naturel, on lui prête de nombreuses vertus pour la peau (réparatrice, purifiante, anti-taches etc.) ainsi que pour les ongles, les cils et les cheveux, qu’elle fortifierait et dont elle favoriserait la pousse.

Mais la fameuse « huile de castor », comme elle est parfois appelée à cause de sa dénomination anglaise « castor oil », peut-elle vraiment aider à faire pousser les cheveux plus vite ? Voici ce qu’en disent des experts, et leur réponse risque de ne pas plaire à tout le monde.

Non, l’huile de ricin ne favorise pas la pousse des cheveux (selon la science)

L’huile de ricin est riche en protéines, en antioxydants, en nutriments et en acides gras. Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, ce qui peut aider à améliorer la santé globale de la peau, du cuir chevelu et des cheveux.

Mais la présenter comme un produit miracle pour faire pousser les cheveux plus vite, c’est aller un peu loin.

Comme l’explique le formulateur Perry Romanowski au magazine Allure :

« Il n’y a aucune preuve [que l’huile de ricin fait pousser les cheveux] et aucune théorie scientifique ne soutient que ça fonctionnerait. C’est un mythe. »

Un discours corroboré par le dermatologue et professeur Adam Friedman :

« Ses propriétés antimicrobiennes peuvent être utiles pour lutter contre la prolifération bactérienne ou fongique sur le cuir chevelu, qui peut entraîner une inflammation endommageant les cheveux, mais il n’y a aucune preuve [montrant] qu’elle est utile pour la croissance des cheveux. »

La seule chose qu’on sait, c’est que l’acide ricinoléique que contient l’huile de ricin peut booster la microcirculation au niveau du cuir chevelu et ainsi promouvoir des cheveux en meilleure santé. Mais ce n’est pas ça qui va nous permettre d’adopter la tendance longueurs XXL plus rapidement.

Kadarius Seegars sur Unsplash

L’huile de ricin, un produit inutile pour les cheveux ?

Faut-il arrêter l’huile de ricin pour autant ? Pas du tout ! Comme l’explique la dermatologue Marisa Garshick au magazine Allure, « Elle nourrit la fibre et lui donne un aspect plus fort et plus sain ».

Il y a donc tout à gagner à continuer d’appliquer cette huile végétale sur son cuir chevelu et sur ses longueurs, même si ses effets sur la pousse des cheveux ne sont pas démontrés (pour le moment) de manière scientifique. Et puis, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.

Crédit photo image de Une : Ogo sur Pexels