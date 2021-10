Réveillez la Raiponce qui sommeille en vous avec la tendance coiffure longueurs XXL

Au diable les nœuds : cet automne, les longueurs flirtent avec le plancher et ce n’est pas pour nous déplaire.

Bye bye carrés courts, coupes pixies et autres mulets aux épaules ! Cet automne-hiver, la tendance est aux cheveux longs, très longs, plus longs que les 22 saisons de Julie Lescaut (c’est dire).

Portés lâchés, tressés, raides ou bouclés, ils viennent chatouiller les reins et donnent un look d’amazone très moderne !

Les longueurs XXL, la tendance coiffure qui colle aux fesses

On ne l’avait pas vue venir, et pourtant, la chevelure de Raiponce est l’une des grandes tendances beauté de la saison. Et à voir les derniers tapis rouges, défilés de mode et couvertures de magazines, de nombreuses stars semblent avoir reçu le mémo !

Zoom sur les plus belles toisons du moment (et plusieurs kilos de mèches artificielles, ne soyons pas dupes).

Le brushing d’Adèle pour le Vogue UK

La tresse d’Amanda Gorman au Met Gala

La chevelure elfique d’Anya Taylor-Joy pour InStyle Magazine

La queue de cheval wavy de Ciara au Met Gala

La queue de cheval haute ondulée de Gigi Hadid au Met Gala

Barbara Palvin à la première du film DUNE

Dua Lipa au défilé au défilé SS21 Versace

Camila Cabello dans les pages du Glamour US d’octobre 2021

Amanda Lastenberg à la première du film Dear Evan Hansen

L’histoire ne dit pas combien de temps elles mettent à démêler tout ça le matin, mais peu importe, le rendu en vaut clairement la chandelle (et les nœuds).

Si cette tendance vous chauffe, on vient bientôt vous expliquer comment survivre au quotidien avec des cheveux très longs… Et puis vous donner quelques astuces pour rallonger les vôtres l’air de rien, le temps d’une soirée ou d’un week-end !

Crédits photos images de Une : @negin_mirsalehi, Christian Ferrer, Brooke Cagle