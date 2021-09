En flocons ou en gélules, la levure de bière chouchoute vos cheveux, vos ongles et votre peau

La levure de bière fait partie des compléments alimentaires souvent conseillés pour obtenir de beaux cheveux, une jolie peau et des ongles forts. Mais qu’est-ce qui se cache réellement derrière cette colonie de champignons microscopiques ?

La réputation de la levure de bière n’est plus à faire. Et pour cause : elle est archiconseillée pour celles et ceux qui ont envie de booster la brillance et la pousse de leurs cheveux, apporter de l’éclat à leur peau ou rendre leurs ongles moins cassants !

Mais qu’est-ce qu’il y a dans la levure de bière ? Comment la prendre ? Et surtout : ses effets sont-ils si probants qu’on le raconte ? On fait le point ensemble.

La levure de bière, c’est quoi ?

La composition de la levure de bière

Ce n’est pas bien ragoûtant, mais la levure de bière est en réalité une colonie de champignons microscopiques.

Achetée sous forme de comprimés ou en poudre, elle était autrefois proposée inactive — ça se traduit simplement par le fait qu’elle a été chauffée et que les petits champignons sont morts dans le procédé (une minute de silence pour eux s’il vous plaît). Lorsque c’est le cas, il ne reste alors que les vitamines, les minéraux et les acides aminés.

Le problème, c’est que dans ce processus, les champignons, si utiles au bien-être de la flore ont été détruits ! Voilà pourquoi, si vous souhaitez retrouver votre confort intime et/ou intestinal, il faudra plutôt opter pour de la levure de bière active, qui a simplement été séchée à moins de 40°C en laboratoire.

Les bénéfices de la levure de bière

Dans la levure de bière, vous pouvez trouver les vitamines B1, B5, B8, B9, des oligo-éléments et des minéraux comme le calcium, le zinc, le cuivre ou encore le magnésium.

D’après Fleur Phelipeau, fondatrice de la marque D-Lab, qui propose des compléments alimentaires sur-mesure, la levure de bière est l’aliment le plus riche en vitamines du groupe B, devant les abats !

Les vitamines B sont des constituants nécessaires à la synthèse de kératine, qui compose à plus de 95% la fibre capillaire, ainsi que la couche supérieure de l’épiderme. En gros : plus le corps dispose de ces actifs, plus il synthétise de kératine, ce qui favorise la santé et la beauté de la peau et des phanères.

C’est donc une excellente base en nutricosmétique, à compléter par des actifs spécifiques aux besoins de ses cheveux et à son type de peau.

Et la présence de vitamines B n’est pas le seul atout de la levure de bière. Elle dispose aussi de vitamine E, qui sert à lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement prématuré des cellules de l’épiderme.

« Trois mois, deux fois par an, à raison de 3 à 6 comprimés par jour répartis entre matin, midi et soir. »

Les idées reçues sur la levure de bière

La levure de bière fait grossir et gonfler

Au niveau nutritionnel, la levure de bière est composée en grande partie de protéines, ce qui pourrait inquiéter les personnes qui suivent un régime particulier. Cependant il est important de garder à l’esprit que les faibles dosages à laquelle elle est consommée par rapport à un repas ou à un encas n’influent pas sur la courbe de poids.

En revanche, la levure de bière active peut, chez certaines personnes, provoquer des ballonnements via le phénomène de fermentation.

La levure de bière fait pousser les poils

Oui ! En favorisant la synthèse de kératine, la levure de bière contribue à la pousse plus rapide des cheveux, et donc des poils, qui ont la même composition. Les poils ont donc tendance à pousser plus vite.

Pourtant, il faut savoir que la levure de bière ne joue pas sur le nombre de bulbes. Les personnes qui utilisent le laser ou la lumière pulsée n’ont donc rien à craindre car les poils ne réapparaîtront pas suite à une cure de compléments alimentaires.

De même, on peut affirmer que consommer de la levure de bière ne fera pas pousser plus de poils.

Il ne faut pas en prendre toute l’année

Selon Christophe Jud, diététicien interrogé par Elle, une cure de « trois mois, deux fois par an, à raison de 3 à 6 comprimés par jour répartis entre matin, midi et soir » est conseillée. Il est également possible de prendre la levure de bière sous forme de flocons à « saupoudrer sur des salades ou encore à mélanger dans un fromage blanc ou une compote ».

Et vous, consommez-vous de la levure de bière ? Si oui, qu’avez-vous constaté comme effets ?

