Rétinol : et si on parlait de ce super-héros de la cosméto ?

Vous songez à intégrer du rétinol dans votre routine beauté ? Bonne idée ! Mais vous devez quand même savoir deux-trois choses sur cet actif très prisé de l’industrie cosmétique. On vous explique tout.

Le rétinol fait partie des meilleurs actifs pour lutter contre les premières rides et la perte de fermeté de la peau. Mais il peut aussi avoir la réputation d’être irritant, surtout pour les épidermes les plus sensibles. Comment l’utiliser ? À quelle dose ? À qui est-il vraiment dédié ? Regardons tout ça de près.

Le rétinol, c’est quoi exactement ?

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A. Il fait partie de la famille des rétinoïdes dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Très efficace pour booster la synthèse de collagène, de fibroblastes, d’élastine et d’acide hyaluronique, il favorise aussi le renouvellement cellulaire.

En gros, il fait partie des super-héros de la cosméto qui, au-delà de ces termes très scientifiques, lisse le grain de peau, offre du rebond, de l’éclat et a une réelle action contre les taches pigmentaires ! La docteure Barbara Maison a d’ailleurs expliqué à L’Expresss que le rétinol faisait partie des actifs dont l’action est la plus visible :

« Exceptée la vitamine C, on ne connaît pas de molécules ayant une action aussi visible et efficace sur les signes de l’âge »

Quand commencer à l’utiliser ?

C’est humain : à partir de 25 ans, la peau commence à se relâcher et les cellules se renouvellent moins bien. Chaque année, la production de collagène a même tendance à diminuer d’environ 1% à 1,5%. « À l’âge de 50 ans, la plupart des individus ont déjà perdu environ 50% du collagène de leur peau », souligne Paul Banwell, chirurgien plastique à Londres, au site Harper’s Bazaar.

Si on veut lutter contre ces signes visibles du temps qui passe, l’utilisation de rétinol est donc un véritable plus. Évidemment, vous n’êtes pas obligée de choisir une formule très dosée (surtout si vous avez la peau sensible) ! N’hésitez pas à choisir un soin sous-dosé et à l’utiliser deux à trois fois par semaine maximum.

Pourquoi le rétinol a-t-il passé quelques années à l’ombre ?

Bien qu’il présente de nombreuses vertus pour la peau, le rétinol a souffert d’un petit passage à vide il y a quelques années. On lui reprochait sa mauvaise tolérance, notamment par les peaux sensibles qui avaient tendance à réagir au quart de tour une fois mise en contact avec cet actif puissant.

Parmi les symptômes les plus courants, on notait des picotements, l’apparition de rougeurs, de plaques et parfois même de desquamations. Des effets secondaires très désagréables, qui peuvent même durer plusieurs jours après son utilisation.

Heureusement, depuis quelques années, les laboratoires rivalisent d’inventivité pour adoucir les effets du rétinol et lui permettre d’être mieux toléré. Comment ? En le combinant à d’autres actifs comme des antioxydants ou de l’acide hyaluronique mais aussi en le sous-dosant comme le souligne Véronique Ros, directrice de la formation chez Filorga pour L’Express :

« On est soumis à une réglementation européenne avec des concentrations très faibles par rapport à ce qu’utilisent les dermatologues. Les produits sont contrôlés, testés par des laboratoires indépendants, et si les tests cliniques ne sont pas bons, le produit ne sortira pas. On ne peut pas tricher. »

Il faut aussi savoir que le rétinol offre des résultats que s’il est présent au minimum à hauteur de 0,3% dans une formule, selon le Comité Scientifique Européen pour la Sécurité des Consommateurs. Le challenge de l’industrie est donc de lui permettre d’être libéré progressivement pour que la peau ne puisse pas être agressée.

Un soin photosensibilisant à appliquer la nuit

Le rétinol est photosensibilisant, c’est-à-dire qu’il rend la peau plus sensible aux UV. Pour ne prendre aucun risque, utilisez-le donc le soir ! En plus, c’est la nuit que l’épiderme entame son renouvellement cellulaire, c’est donc le moment idéal pour l’appliquer.

Vous avez mis du rétinol sur votre peau en journée ? Ce n’est pas dramatique, mais pensez à bien protéger votre épiderme des rayons du soleil avec une crème solaire protection 50+, histoire de la maintenir en bonne santé.

Et voilà, vous savez tout sur le rétinol ! Et maintenant qu’on vous a tout expliqué, c’est l’heure de se lancer !

