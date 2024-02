Après la découverte de corticoïdes, les cosmétiques Joëlle Ciocco sont de retour à la vente en France

L’agence nationale de sécurité du médicament a récemment re-autorisé la production et la commercialisation des produits de beauté de la marque Joëlle Ciocco. Ces derniers avaient été interdits à la vente en France, car ils contenaient un corticoïde dans leur formule.

« Joëlle Ciocco Paris est fière d’annoncer l’abrogation de la décision de suspension de fabrication et de commercialisation de ses produits par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) »… Voilà ce qu’a annoncé la marque Joëlle Ciocco à travers un communiqué de presse publié le 13 février dernier.

C’est officiel, la marque de cosmétiques parisienne est de retour sur les étagères des revendeurs les plus pointus de France après presque 2 ans d’absence ! En juin 2022, cette dernière avait dû stopper sa production après qu’une inspection sur site ait révélé qu’un produit de Joëlle Ciocco (créé uniquement sur demande) contenait un corticoïde, la bétaméthasone, dans certaines de ses formules.

Une problématique exposée par l’ANSM en 2023 : « Des contrôles dans nos laboratoires ont également démontré que certains produits préparés spécifiquement pour des clients contenaient un corticoïde, la bétaméthasone, qui entre dans la composition de médicaments et qui ne peut être utilisée que dans le cadre d’une prescription médicale ».

Que reproche-t-on à la bétaméthasone ?

La bétaméthasone fait partie (de manière synthétique) de la famille des corticoïdes. Si elle est autorisée dans un cadre médical, il est strictement interdit de l’inclure dans des formules cosmétiques en France. Utilisée principalement comme ingrédient anti-inflammatoire, la bétaméthasone ne peut en aucun cas être appliquée quotidiennement sur le visage. Les risques ? Une fragilisation notable la peau. Mais pas que ! Celle-ci peut également s’affiner, se dérégler, ce qui peut causer une poussée d’acné, voire même une dépigmentation.

Et même si la maison Ciocco s’était, à l’époque, défendue de la présence de bétaméthasone dose « infinitésimale » d’après ses propres termes, cette dernière se facilite aujourd’hui de respecter « les bonnes pratiques de fabrications (BPF) de la norme ISO 22716. Et bien que la certification à cette norme soit non obligatoire, la marque souhaite désormais l’obtenir pour son récent laboratoire, dans une démarche d’excellence et d’exceptionnalité. »

Nous voilà rassurés.

