La lotion exfoliante est le produit à adopter pour retrouver une peau de bébé

Très populaire ces dernières années, la lotion exfoliante permet de retrouver une peau douce et lumineuse en quelques passages de coton. On vous dit tout sur ce nouvel indispensable.

Pour être au top de sa forme, l’épiderme a parfois besoin d’un petit coup de pouce, et surtout d’un petit coup de gomme ! En effet, l’exfoliation fait partie des étapes primordiales pour afficher une jolie peau.

Très à la mode depuis quelques années, la lotion exfoliante permet de raviver l’éclat du teint. À la fois intraitable avec les cellules mortes et douce avec la peau, c’est une véritable main de fer dans un gant de velours.

Pourquoi faut-il exfolier sa peau ?

La peau, qui est l’organe le plus étendu du corps humain, a son propre cycle de renouvellement. Tous les 21 jours environ, de nouvelles cellules cutanées viennent remplacer celles qui ont déjà fait leur temps. Généralement, ces cellules mortes tombent toutes seules, mais il peut arriver qu’elles restent accrochées à l’épiderme ce qui, avec le temps, a tendance à bloquer l’écoulement naturel du sébum et à griser le teint.

Exfolier sa peau avec un produit (ou un accessoire) spécifique va permettre d’encourager ce processus naturel mais aussi de booster le renouvellement cellulaire et de favoriser l’action des produits de soin utilisés au quotidien. C’est donc plutôt une bonne chose !

Mais attention, si l’exfoliation doit aider à faire peau neuve, elle ne doit pas non plus fragiliser le film hydrolipidique qui protège naturellement l’épiderme. Le choix du produit n’est donc pas à faire à la légère et ce dernier doit être adapté à son type de peau afin d’éviter la catastrophe cutanée.

Une lotion exfoliante, qu’est ce que c’est ?

Bien plus douce que son cousin le gommage à grains, la lotion exfoliante lisse la peau sans frotter grâce à un savant mélange d’acides et/ou d’extraits végétaux qui vont décoller les cellules mortes de l’épiderme.

Elle s’applique le soir (même si certaines formules peuvent aussi être utilisées le matin) sur peau nue et parfaitement démaquillée/nettoyée, juste avant de badigeonner le visage de sérum et de crème hydratante.

Selon la sensibilité de sa peau et la formule choisie, ce type de produit peut être utilisé une à deux fois par semaine comme tous les jours. Le mieux avant de l’appliquer sur son visage, c’est de faire un test de réaction cutanée : on verse quelques gouttes de lotion dans le pli de son coude et on attend une dizaine de minutes pour voir si une rougeur ou une démangeaison apparaît. Si rien ne se passe, on peut y aller !

Cependant, si le visage présente des lésions d’acné inflammatoire ou encore d’eczéma, il est déconseillé d’utiliser des soins à base d’acides (et des produits gommants en général) sous peine d’abîmer encore plus un épiderme déjà bien fragilisé.

Dernier conseil pour la route : il est grandement recommandé d’utiliser un écran solaire le matin pendant toute l’utilisation d’une lotion exfoliante, afin d’éviter les irritations et de protéger les cellules fraîches des méfaits des UV.

Comment choisir sa lotion exfoliante ?

Il existe un grand nombres de lotions exfoliantes et tout le monde peut y trouver son bonheur.

En plus de leurs propriétés resurfaçantes, certaines proposent aussi de s’attaquer à d’autres problématiques cutanées (déshydratation, points noirs, taches pigmentaires, ridules etc.) grâce à l’ajout d’ingrédients hydratants, purifiants ou clarifiants.

Dans les lotions exfoliantes dédiées aux peaux grasses à tendance acnéique, on trouve souvent de l’acide salicylique ou de l’acide lactique, tous deux anti-bactériens, du zinc, du charbon actif ou encore de l’eau d’hamamélis.

Dans celles formulées pour homogénéiser le teint, c’est l’acide glycolique qui est régulièrement mis à l’honneur, accompagné d’actifs plus ou moins communs comme les extraits de tomate, de citron ou de lys blanc.

Enfin, pour les lotions hydratantes et repulpantes, l’acide hyaluronique et les acides gras essentiels sont les ingrédients les plus courants, tout comme l’aloe vera ou encore le collagène.

Le shopping de lotions exfoliantes pour une peau de bébé

Crédit photo image de Une : Anete Luisana sur Pexels