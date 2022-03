L’acide glycolique est le roi de l’exfoliation et on vous explique pourquoi

Dans la famille des acides de fruits, l’acide glycolique fait office de patriarche. On vous dit tout sur ses bienfaits pour la peau et la bonne façon de l’intégrer à votre routine skincare.

Après l’acide lactique, il est grand temps de vous parler d’un autre membre de la famille des acides alpha-hydroxylés (AHA pour les intimes), et non des moindres car il s’agit de l’un des plus connus pour ses effets « belle peau » : l’acide glycolique.

Quels sont les bénéfices de l’acide glycolique pour la peau ?

L’acide glycolique ne manque pas d’intérêt pour la peau. Aude Lavalade, directrice commerciale du laboratoire dermatologique Codexial, explique à Madmoizelle :

« De par son faible poids moléculaire, l’acide glycolique est le plus petit des acides de fruits. C’est celui qui pénètre le mieux dans la peau, une caractéristique qui lui permet d’agir en surface, pour lisser l’épiderme, mais aussi en profondeur pour stimuler la production de collagène. »

Son action première, celle qui fait de cet AHA un ingrédient cosmétique particulièrement plébiscité, est l’exfoliation:

« Il booste l’élimination des cellules morte, ce qui favorise le renouvellement cellulaire et permet de traiter tout un tas de problématiques cutanées. C’est l’actif par excellence qui fait peau neuve et ravive l’éclat du teint », ajoute la professionnelle.

Tous les types de peaux peuvent profiter des vertus de l’acide glycolique : il agit sur les pores dilatés et les imperfections, sur l’uniformité du teint, mais il est aussi très efficace sur les ridules, qu’il lisse comme un fer à repasser.

Pour Aude Lavalade, les jolis minois qui souffrent d’acné ne doivent pas passer à coté de ses bienfaits :

« Il aide à désobstruer les pores et à réguler la production de sébum. Il est aussi très efficace pour estomper les cicatrices d’acné et faire la peau douce. »

Seule contre-indication ? Les peaux ultra-sensibles, qui souffrent de rosacée, d’eczéma ou qui sont sous traitements médicamenteux anti-acné, ne doivent pas se lancer sans l’avis d’un dermatologue.

Comment intégrer l’acide glycolique à sa routine skincare ?

Comme tous les ingrédients cosmétiques qui ont une action kératolytique, l’acide glycolique doit être intégré de façon progressive à sa routine de soin de la peau.

La spécialiste donne des conseils aux lectrices de Madmoizelle :

« Si on a une peau sèche, ou que c’est la première fois qu’on utilise un soin à base d’acide glycolique, le mieux est de commencer par une application un soir sur deux les dix premiers jours afin que la peau s’habitue. Si on ne remarque pas d’irritation ou de rougeur, on peut ensuite passer à une application quotidienne. Pour les peaux sensibles, je recommande de faire un test préalable en appliquant le produit dans le pli du coude, où l’épiderme est très fin, comme sur le visage. En l’absence de réaction notable sur 24h, le produit pourra être appliqué sur le visage. »

Intégrer l’acide glycolique à sa routine du soir est idéal. Pourquoi ? Parce que « c’est la période pendant laquelle les cellules sont les plus actives, et où l’actif sera le plus efficace », éclaire Aude Lavalade.

Autre bonne raison de réserver cet acide de fruits à la fin de journée : il affine la couche cornée, ce qui rend la peau plus sensible aux agressions extérieures et notamment aux UV.

Le matin, pour protéger les nouvelles cellules, il convient d’opter pour d’autres actifs (la vitamine C, par exemple !) mais aussi d’appliquer un écran solaire SPF50+ pendant toute l’utilisation d’un produit contenant de l’acide glycolique – et d’en remettre au cours de la journée en fonction de ses activités.

Dernier petit conseil de pro : « il vaut mieux éviter d’intégrer cet actif à sa routine si on utilise déjà du rétinol, car les effets s’additionneraient et le cocktail serait irritant. Si on veut vraiment utiliser les deux, et qu’on a une très bonne connaissance de sa peau, on peut alterner les deux ingrédients, mais c’est vraiment déconseillé de les combiner », conclut la directrice commerciale du laboratoire dermatologique Codexial.

Le shopping sous acide glycolique

Retrouvez l’Émulsion rénovatrice nuit Perfect Skin 15 AHA d’Enoliss, 26,90€

Retrouvez le nettoyant Daily Glycolic Cleanser de Dermalogica, 39€

Retrouvez la Solution tonifiante à l’acide glycolique 7% de The Ordinary, 11€

Retrouvez la Crème nuit GLYCO-A Soft Peeling d’Isispharma, 16,90€

Retrouvez le masque éclat peau neuve Glycol Lactic de REN, 42€

