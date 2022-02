Et si l’acide lactique était l’ingrédient belle peau de la décennie ?

L’acide lactique, ça fait plus écho à une séance de sport bien chargée, qu’a un actif qui fait du bien à la peau. Et pourtant !

On ne le sait pas toujours, mais l’acide lactique est un AHA (alpha hydroxy acide). Il fait donc partie de la même famille que l’acide glycolique. On le connaît aussi très bien car c’est l’ingrédient qui donne cette saveur un peu aigre aux yaourts. Naturellement présent dans le corps, il est responsable de crampes lors d’un effort prolongé et se synthétise au niveau du système digestif mais également de la peau.

Mais ce qu’on sait un peu moins, en revanche, ce sont ses vertus sur l’épiderme. Découvrons-le ensemble en compagnie de Sophie Strobel, Skincare Education Manager chez Paula’s Choice.

Quels sont ses bienfaits sur la peau ?

La particularité de l’acide lactique, c’est qu’il régule l’acidité cutanée. Il est donc utile pour l’équilibre du microbiome. Le but ? D’après Sophie Strobel : « contribuer à avoir une barrière cutanée plus forte, moins irritable, avec moins d’imperfections. »

Parce qu’il fait partie du NMF (natural moisturising factor), il est considéré comme un hydratant naturel. Mais c’est aussi un exfoliant doux lorsqu’il est plus fortement dosé (à partir de 5% pour une action exfoliante contre 2% pour obtenir une action hydratante).

« Il aide à dissoudre délicatement les jonctions entre les cellules mortes accumulées en surface de l’épiderme pour révéler une peau plus lisse, plus douce, aider à réduire les pores dilatés, points noirs, petits boutons. »

Acide lactique : à quel type d’épiderme est-il dédié ?

Pour la faire simple, il est dédié à tous les types de peaux sans exception (oui oui, même pour vous les épidermes sensibles). Mais il y a un mais. Ce qu’il faut savoir c’est que c’est un actif hydrophile, c’est-à-dire qu’il est soluble dans l’eau. Du coup, il sera moins efficace sur les peaux à imperfections qu’un acide salicylique par exemple, qui, lui, est soluble dans le gras car il est lipophile. D’après Sophie, ce dernier dispose d’une action désincrustante plus importante.

Peut-on l’utiliser sur les cheveux ?

La réponse est OUI ! Son action est en fait très semblable à un vinaigre de rinçage qui permet de lisser les écailles des cheveux afin de rendre la fibre plus douce et brillante. Si vous voulez utiliser de l’acide lactique, pensez à en diluer quelques gouttes dans un peu d’eau tiède et à verser le tout sur vos cheveux humides. Résultat garanti !

Quelles sont ses contre-indications ?

Rien à signaler concernant les contres-indications de l’acide lactique :

« Il n’y en a pas vraiment, c’est une molécule qui existe naturellement dans la peau donc que la peau reconnaît, et il est relativement doux. »

En revanche, essayez d’être vigilante en analysant l’intégralité de la formule. Car si l’acide lactique en lui-même ne représente aucun danger pour la peau, même sensible, les ingrédients auxquels il est associé peuvent, eux, l’être.

Pourquoi entend-on finalement peu parler d’acide lactique ?

Selon Sophie Strobel, la réponse à cette question est multiple :

« Il est plus gros donc moins efficace (pénètre moins vite) que l’acide glycolique. L’acide glycolique est par ailleurs la molécule de référence pour les peelings en cabinet médical, donc plus connu. » « En revanche l’acide lactique est plus utilisé que les autres AHA (plus petit donc tout de même plus efficaces globalement que les acides mandélique, malique, tartrique… ou citrique qui lui est surtout utilisé pour stabiliser le pH d’une formule). Par ailleurs, comme je le disais plus haut, la tendance acides actuelle tourne quand même plus autour du BHA et de son action anti-imperfections. »

Nous voilà bien renseignées !

