Consultation beauté : ça sert à quoi les AHA et les BHA ?

Les AHA et les BHA sont des ingrédients cosmétiques puissants et très intéressants si on les utilise à bon escient. Le b.a.-ba du soin lissant, c’est ici !

Article mis à jour, initialement publié le 4 mai 2011.

Qu’est-ce que les AHA les BHA ?

Acide lactique, acide salicylique, acide glycolique : de puissants actifs cosmétiques

Les AHA-BHA sont des actifs puissants qui s’intègrent à diverses préparations cosmétiques. On les trouve dans des sérums, des crèmes, des lotions, ou bien à l’état brut, à mélanger soi même dans ce que l’on veut.

Même si les AHA et les BHA sont très différents les uns des autres, ils desservent tous un but commun : exfolier en décollant le ciment qui maintient les cellules mortes accrochées à l’épiderme. Ils diminuent aussi l’apparence des rides et des ridules et ils corrigent les irrégularités du teint en boostant son glow.

Miracle : après démocratisation des bestioles, on leur a trouvé de nombreuses autres utilisations. Elles peuvent donc servir à combattre les boutons, à déloger les microkystes, à gommer les cicatrices d’acné et à faire déguerpir les points noirs.

Magique non ? Bon, ça c’est pour l’aspect global des AHA et BHA. Mais chacun de ces ingrédients ont tout de même des propriétés propres. Les voici.

Les propriétés spécifiques des AHA

Comme l’explique la dermatologue Anjali Matho au Journal Des Femmes :

« Les AHAs sont un groupe d’acides naturels souvent issus d’aliments. Ces molécules comprennent de l’acide glycolique (extrait de la canne à sucre), de l’acide lactique (que l’on retrouve dans le lait) et de l’acide matique (extrait de fruits mais venant souvent de la pomme). Ils ont pour action de décomposer la colle qui maintient en surface les cellules de peau morte. »

Les AHA sont hydrosolubles, ils n’agissent donc qu’en surface de la peau. Leur principal but est de venir stimuler l’hydratation de l’épiderme mais aussi la synthèse de collagène. Ils permettent également de réduire l’aspect des ridules de déshydratation grâce à leur action antioxydante ou encore de redonner de l’éclat à la peau. Le docteur Anjali Matho ajoute :

« Exfolier la peau à l’aide des AHA permet aussi une meilleure pénétration des produits tels que les crèmes hydratantes et les sérums. »

Bref, c’est l’allié des épidermes normaux, secs et ternes.

Notre sélection de soins aux AHA

Lotion tonique aux AHA, Ren Skincare, 32€

Exfoliant chimique aux AHA, OLEHENRIKSEN, 22,45€

Les propriétés spécifiques des BHA

Les BHA sont plutôt recommandés pour les peaux mixtes à grasses. Pourquoi ? Parce que ce sont des actifs qui agissent à la fois à la surface de l’épiderme et en profondeur, au coeur des pores.

Solubles dans le gras, ils permettent de lisser le grain de peau, de débarrasser les pores de ce qui les obstrue et de rééquilibrer l’épiderme. Le tout, en luttant efficacement (mais en douceur) pour faire disparaître les imperfections et les points noirs, grâce à des propriétés anti-bactériennes et anti-inflammatoires.

Selon le site Inci Beauty, l’acide salicylique fait partie des actifs classés CMR de catégorie 2 (règlement CLP, ECHA), c’est à dire qu’il existe de forts doutes quant à sa toxicité sur la reproduction, son caractère mutagène et cancérogène. En revanche, ces doutes n’ont pas encore été avérés mais l’actif va tout de même faire l’objet d’une étude européenne courant de l’année 2021. Nous ne manquerons pas d’updater cet article quand nous en saurons plus sur le sujet.

Notre sélection de soins aux BHA

Lotion exfoliante Skin Perfecting, Paula’s Choice, 27,20€

Sérum pores aux BHA et PHA, Sephora Collection, 19,99€

Exfoliant chimique Daily Microfoliant, Dermalogica, 16€

À quelle fréquence appliquer des AHA et des BHA ?

Difficile à dire puisque cette notion dépend de la tolérance de chaque peau aux AHA et BHA.

En moyenne, on conseille une application une à deux fois par semaine pour commencer afin de laisser l’épiderme s’habituer. Bien sûr, mieux vaut les utiliser le soir et les coupler à une bonne routine d’hydratation pour que la peau ne se fragilise pas.

Tout le monde peut-il utiliser les AHA et les BHA ?

C’est là tout le problème : non.

On a tendance à croire que toutes les peaux peuvent se lancer dans l’utilisation de ce type de soins, alors que pas du tout. Un épiderme sensible peut y trouver son compte, car celui-ci déteste les frottements associés aux gommages en grains.

Mais lorsque la peau devient très sensible ou réactive, il est possible qu’elle risque de ne pas aimer l’effet légèrement abrasif de ce genre de produit. Les peaux grasses, mixtes et même normales peuvent, de leur côté, utiliser sans problème des AHA ou des BHA. À condition bien sûr de le faire correctement pour éviter le phénomène de déshydratation.

Pour savoir si votre peau est trop sensible pour utiliser ce type de produit, n’hésitez pas à demander l’avis de votre dermatologue attitré.

Et si vous avez envie de tenter l’expérience malgré tout, faites-le en appliquant un tout petit peu de produit sur votre poignet ou sur le dos de votre main et laissez-le agir 24h pour voir comment votre peau réagit… Un peu comme sur cette photo :

Pourquoi ne pas choisir des gommages en grains ?

Le problème des gommages en grains, c’est qu’ils ont tendance à affaiblir la barrière protectrice de la peau en la rayant légèrement. Du coup, elle devient moins imperméable face aux agressions extérieures auxquelles elle fait face au quotidien.

Mais ce souci ne vient pas seulement du gommage, en réalité, il est aussi dû aux frottements du produit sur la peau avec les mains. Ces gestes, d’apparence inoffensifs, sont très abrasifs pour l’épiderme, surtout lorsqu’ils sont effectués de manière répétée.

Vous l’auriez compris, les exfoliants chimiques sont nos meilleurs alliés !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Rachel Cheng.