Kalindi Ramphul lâche sa routine : « J’ai un rapport à la beauté très minimaliste et fun »

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Kalindi Ramphul, cheffe de rubrique ciné et séries chez Madmoizelle, qui nous dévoile sa routine.

Si vous suivez Mad depuis quelques temps déjà, le nom de Kalindi Ramphul ne peut, en aucun cas, vous être étranger. Et pour cause : il s’agit de notre cheffe de rubrique ciné et séries préférée. Mais c’est aussi une podcasteuse en or massif puisqu’elle écrit et présente Le Seul Avis Qui Compte, qui répand du sel ou de l’amour (en fonction de ses kiffs), sur les sorties films et cinés du moment. Mais Kalindi est aussi une femme solaire, pour qui avoir une routine beauté est important. Avec une peau plutôt mixte, elle a trouvé son salut dans les cosmétiques clean et bio qu’elle manipule dans une routine sans fioritures mais néanmoins efficace.

Ça vous intéresse de savoir ce que cette passionnée de cinéma concocte dans sa salle de bain ? Quels produits elle utilise et surtout quelles sont ses habitudes beauté ? Lisez plutôt !

La routine beauté du matin de Kalindi Ramphul

« Je suis quand même du style à faire attention à moi et à ce que je mets sur ma peau. J’ai une vraie routine. »

Son nettoyant – One Step Facial Cleanser Purity de Philosophy

« Je me lave le visage matin et soir avec ce nettoyant. Déjà parce que je déteste me démaquiller avec un coton. Je l’adore parce qu’il est tout doux, mais aussi parce que j’ai pas l’impression qu’il me décape l’épiderme. Lorsque je suis maquillée, il ne laisse aucune trace de make up sur mon visage. »

One Step Facial Cleanser Purity, Philisophy, 7,70€

Son exfoliant – Exfoliant Rose Quartz d’Evolve

« Deux fois par semaine, je me fais un gommage. Je préfère les gommages en grains car j’ai l’impression qu’ils sont plus efficaces. Celui d’Evolve est parfait parce qu’il gomme sans abîmer la peau. Mais j’avoue qu’à choisir, je préfère quand même me faire des bons vieux gommages maison avec du marc de café, du miel et de l’huile d’olive. Pour mes jambes, je rajoute du sucre roux. »

Exfoliant Rose Quartz, Evolve, 26€

Ses sérums – Sérum à la vitamine C + Acide Azélaïque de Typology

« Côté sérum, je fais des mélanges. D’abord, je vais prélever un peu de sérum à la vitamine C de chez Typology que je vais mixer avec un autre petit produit de chez Typology qui est l’acide azélaïque 10% avec de l’extrait de bambou. Ce que j’aime, c’est qu’ils permettent à ma peau de se sentir protégée des agressions et la vitamine C me donne de l’éclat, surtout en hiver. »

Sérum éclat à la vitamine C, Typology, 19,90€

Sérum matifiant Acide Azélaïque, Typology, 21,50€

Sa crème hydratante – Crème matifiante équilibrante Pur de Mademoiselle Bio

« Pour ajouter une couche de protection en plus, j’utilise la crème de jour matifiante équilibrante Pur de Mademoiselle Bio. En fait, je suis fan de tout ce qui est pré et probiotiques. J’en prends très souvent. Et cette crème hydratante dispose de prébiotiques qui régulent l’excès de sébum tout en apportant une hydratation légère. C’est ce qu’il me faut ayant une peau mixte. Mais j’aime bien changer. Parce que quand j’utilise trop longtemps les mêmes produits, ma peau n’a plus le même glow. »

Crème matifiante équilibrante Pur, Mademoiselle Bio, 23€

Son SPF – Sun Sensitive High Protection de Lancaster

« Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, je mets toujours mon filtre solaire. J’ai très peur pour ma peau donc c’est une étape que je n’oublie jamais. Oh et c’est une protection 50. »

Soin Sun Sensitive High Protection, Lancaster, 37€

La routine makeup de Kalindi Ramphul

« J’ai beaucoup de make up même si je mets à peu près toujours la même chose. Pour être honnête, je ne me maquille presque pas en semaine, mais je réserve ça plutôt pour le week-end ou pour des sorties. »

Son correcteur – Infaillible de L’Oréal Paris et Can’t Stop Won’t Stop de Nyx

« Je dois mélanger deux correcteurs pour pouvoir trouver la teinte parfaite qui matche avec ma carnation, celui de l’Oréal Paris offre la couvrance dont j’ai besoin. Et celui de Nyx est beaucoup plus léger. Les deux ensemble donnent à peu près ma teinte. J’en mets sur mes cernes et en dessous de mes sourcils pour les redéfinir un petit peu. »

Correcteur Infaillible, L’Oréal Paris, 11,45€

Can’t Stop Won’t Stop, Nyx, 8,90€

Son blush – Sweet Checks de Nyx

« Ce blush est crémeux et poudré à la fois. C’est exactement ce qu’il faut à ma peau. J’en mets sur mes joues et il convient parfaitement à ma carnation car il est de couleur très organique, presque Terracotta. »

Blush Sweet Cheeks, Nyx, 7,90€

Son crayon pour redéfinir ses taches de rousseur – Le brow Marker de Kiko Milano

« J’aime bien redéfinir mes taches de rousseurs avec un crayon pour leur donner plus d’intensité. Pour ça, j’ai depuis un moment déjà, le crayon à sourcils Brows Marker de Kiko qui en plus, est sans transfert donc parfait pour l’utilisation que j’en fait. »

Brows Marker, Kiko Milano, 4,50€

Sa palette de fards à paupières – Ultimate shadow palette de Nyx

Ultimate shadow palette, Nyx, 18€

« Pour le week-end, j’utilise cette palette qui est composée de couleurs chaudes qui vont bien avec ma carnation. Et qui sont surtout plutôt faciles à appliquer pour faire des smoky, par exemple. »

La routine beauté du soir de Kalindi Ramphul

Sa crème hydratante – Cica Face cream d’Essence

« J’alterne cette crème hydratante avec une huile. Elle est hydratante et apaisante, tout ce qu’il faut pour que les zones les plus fragiles de ma peau ne crient pas « au secours » à la fin de la journée. »

Cica Crème, Essence, 3,90€

Son huile au Rétinol – Sleeping night oil Luna de Sunday Riley

Sleeping night oil, Sunday Riley, 49,90€

« Une fois que je me suis démaquillée, je mets quelques gouttes de cette huile sur mon visage et j’adore la sensation qu’elle procure. C’est huileux mais pas gras et j’ai vraiment l’impression que ça agit en profondeur sur ma peau avec la présence de Rétinol dedans. Et pourtant, elle ne décape pas, c’est son petit avantage. »

Son baume à lèvres – Rêve de miel de Nuxe

« Tous les soirs je mets ce baume à lèvres et je m’endors avec. Je ne peux tout simplement pas vivre sans, c’est la base. »

Baume à lèvres Rêve de miel, Nuxe, 10€

Le produit sur lequel elle fonde beaucoup d’espoirs : le soin Revitalash

« Tout le monde m’a conseillé ce produit. J’ai une amie qui, en quelques semaines, a gagné plusieurs centimètres de cils. Donc j’ai hâte d’essayer ça pour pouvoir avoir des cils moins fins (car j’ai déjà la chance d’avoir de la longueur). »

Soin Revitalash Advanced, Revitalash, 71,20€

Le produit qui ne la quitte jamais depuis toujours – Le parfum Black Opium d’YSL

Eau de parfum Black Opium, Yves Saint Laurent, 69,90€ les 50 ml

« Pour moi Black Opium ça représentait la femme forte, la femme aventureuse et c’était ça que j’avais envie d’être. Au-delà de ça, c’est le seul parfum que j’arrive à sentir sur moi et j’adore son odeur. »

Maintenant, vous savez tout de la routine de Kalindi. D’après-vous, quelle artiste ou influenceuse devrait nous parler de sa routine pour notre deuxième numéro de ce nouveau format beauté ? Comme on disait avant, lâchez vos com !

Envie de participer à la rubrique ? Pour participer à la rubrique, écrivez-nous à l’adresse : routine[at]madmoizelle.com en indiquant en objet « Lâche ta routine » et en vous présentant en quelques lignes.

Crédits de l’image de une : @kalramphul.

À lire aussi : J’ai testé les 4 gros masques LED du marché, et clairement ils ne se valent pas tous