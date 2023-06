Insomnies : et si le brain tapping était la solution pour enfin retrouver le sommeil ?

Dormir est essentiel pour le bon fonctionnement de notre cerveau et plus largement pour notre métabolisme. Mais quand le temps d’endormissement est trop long, ou que le sommeil a carrément du mal à venir, que faire ? Une méthode, récemment mise en lumière et baptisée « Brain Tapping » serait peut-être la solution.

D’après une étude de Santé Publique France, les Français dormiraient de moins en moins chaque nuit. En moyenne, le temps passé au lit serait ainsi évalué à 6h42 en 2017, contre 7h09 en 2010. SI cette différence de rythme semble minime, ne vous y méprenez pas, en l’espace de 50 ans, nous avons perdu entre 1h et 1h30 de sommeil par nuit, toujours selon le baromètre de Santé Publique France.

Tracas personnels et professionnels, inquiétudes concernant le climat, sur-consommation d’écran… Les raisons qui sont à l’origine de notre dette de sommeil sont multiples. Mais comment réduire le temps d’endormissement afin de profiter au maximum de sa nuit ? Une méthode baptisée le brain tapping fait de plus en plus parler d’elle sur les réseaux sociaux, et elle incarnerait le coup de pouce idéal pour trouver le sommeil plus rapidement.

La méthode du brain tapping : une façon de relaxer son cerveau

Le brain tapping, ou tapotement du cerveau en français, a été crée par un musicien professionnel et professeur adjoint à l’Université Saint Francis. Cette méthode est entièrement basée sur la rythmique puisque le professeur s’est inspiré d’un exercice de batterie, pratiqué avec ses élève en guise d’échauffement.

Ce dernier consiste à s’assoir confortablement, à réaliser de petits tapotements synchronisés sur ses jambes dans un rythme modéré avant de ralentir la cadence.

Cette méthode repose sur un phénomène bien connu des scientifiques baptisé « frequency-following response ». Il définit simplement la réponse du cerveau à une stimulation répétitive et rythmique. Ce rythme calme et linéaire va ainsi capter son attention. Il lui permet de se recentrer et peu à peu de se caler sur ce dernier avant de s’apaiser et de permettre l’endormissement. Cette « réponse de suivi de fréquence » s’active ainsi de façon consciente.

La méthode pas à pas

La méthode du Brain Tapping est plutôt simple et accessible à tout le monde. Pour l’adopter, il suffit de suivre quelques étapes :

Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous et placez vos mains sur vos genoux.

Commencez à tambouriner vos genoux avec vos mains en alternant main droite et main gauche à chaque seconde.

Quand le rythme commence à être bien installé et maîtrisé, vous pouvez fermer les yeux.

Calez votre respiration en inspirant sur 4 temps et en expirant sur 4 temps.

Ralentissez doucement le rythme de tapotements.

Relaxez-vous. À ce stade, vous devriez sentir vos yeux s’alourdir et votre cerveau se calmer. Doucement mais sûrement, vous allez vous assoupir. Bonne nuit !

