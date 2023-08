Besoin de VRAIMENT vous reposer pendant les vacances ? Suivez cette méthode en 7 étapes élaborée par une chercheuse américaine 

Si vous avez du mal à ralentir la cadence en vacances pour trouver du repos, voici 7 actions qui pourront vous aider à recharger vos batteries.

Les vacances ne sont pas forcément synonyme de repos pour tout le monde. Un trip organisé au millimètre, des activités plus épuisantes que reposantes, des enfants en bas-âge, des affaires de familles à gérer… Il est parfois difficile de se laisser quelques heures pour respirer dans ce flot d’obligations. Mais une scientifique, le docteur Saundra Dalton-Smith a dévoilé dans son livre Sacred Rest : Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity, 7 étapes claires pour regagner en énergie. Et vous allez voir qu’il ne suffit pas de bien dormir deux soirs de suite pour pouvoir retrouver du peps.

En vérité, ces différentes étapes, sont basées sur 7 types de repos différents que peut expérimenter le corps et l’esprit. On parle de repos mental, physique, sensoriel, créatif, émotionnel, social et spirituel. Oui, ça fait beaucoup. Mais lorsqu’un de ces éléments manque à l’appel, la balance peut se déséquilibrer et c’est là que le surmenage intervient.

Les 7 étapes expliquées

Pour comprendre la méthode abordée dans le livre du docteur Saundra Dalton-Smith, il faut d’abord apprendre à quoi servent ces 7 étapes différentes. Voici comment les décoder.

Le repos mental

Le mental a le pouvoir de nous donner de l’énergie ou de nous drainer. Voilà pourquoi il est important d’en prendre soin et ce, chaque jour. Mais comment ? L’experte conseille de tenir un journal de ses pensées dans un premier temps. Si vous travaillez, il est également très important de vous accorder des pauses régulières dans la journée afin de vous aérer l’esprit et de pouvoir lui laisser le temps de se recharger.

Le repos physique

Les Français dorment en moyenne 6h42 par nuit selon Santé Publique France, ce qui est en-dessous des recommandations allant de 7 heures à 8 heures de sommeil par jour ! Les vacances incarnent donc l’occasion parfaite pour… dormir davantage et favoriser son repos physique que l’experte appelle le repos passif. Mais pas n’importe comment. Cette dernière recommande de se coucher avant 23 heures et de faire des siestes. Le repos actif, quant à lui, s’acquiert en effectuant des étirements du corps (par le biais du yoga ou du pilates par exemple) et du travail de la souplesse.

Le repos créatif

Aller au cinema, voir l’expo d’un artiste que vous aimez ou au contraire, que vous ne connaissez pas du tout, écouter de la musique, aller à un concert, admirer un coucher de soleil ou un jardin où vous n’êtes jamais allé… Il existe des tas de façon de vous inspirer, de stimuler votre esprit créatif et donc de donner un boost d’énergie à votre quotidien.

Le repos sensoriel

Nous sommes constamment submergés d’informations via notre téléphone portable, la télévision et internet. Mais ces habitudes modernes ont tendance à nous donner une certaine impression de solitude et à nous déphaser. L’experte conseille donc de s’accorder des temps de pause. Mettre notre téléphone en mode avion pendant quelques minutes, ne pas regarder la télévision, laisser de côté les réseaux sociaux… Bref, se créer une bulle de tranquillité permettant de se re-concentrer sur soi-même.

Le repos émotionnel

Eviter les comparaisons, ne pas prioriser l’avis des autres sur le sien, limiter les interactions qui vous font perdre de l’énergie… Voilà en quelques mots ce qu’est le repos émotionnel. Se replacer en priorité en faisant ce qui vous fait du bien, quitte à ne pas aller à cette soirée ou à cet évènement professionnel qui satisferait plus les autres que votre propre bien-être.

Le repos social

Si certaines relations nous nourrissent, d’autres ont tendance à nous drainer. Le repos social, c’est mettre la priorité sur les interactions qui nous apaisent et nous apportent du bien-être plutôt que celles qui nous épuisent.

Le repos spirituel

Le repos spirituel fait écho au don de soi sous toutes les formes. Cela peut être par le biais de la méditation (guidée ou non), ou encore d’un engagement auprès d’une cause qui vous est chère comme la protection des animaux, l’aide à autrui, bref, tout ce qui favorise les connexions humaines.

Evidemment, il est difficile dans une vie déjà bien remplie de mettre en place toutes ces actions en même temps. L’idée serait de procéder par étape, en appliquant chacun de ces conseils une fois que le précédent est déjà acquis. Au bout d’un certains temps, ces derniers deviendront des habitudes qui vous permettront d’être plus en phase avec vous-même et surtout de trouver le véritable repos. Alors, ça vous tente ?

