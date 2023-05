Cette position de sommeil serait la meilleure pour éviter ronflements et insomnies 

La Nasa a développé pour ses équipes une position de sommeil qui éviterait les troubles du type ronflement et insomnies. On vous en dit plus.

D’après L’institut national du sommeil et de la vigilance, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Arrivé à 80 ans, nous avons donc accumulé plus de 27 ans de sommeil. Malheureusement, certaines personnes ont parfois du mal à se reposer correctement la nuit. Réveils nocturnes, ronflements, apnée du sommeil, paralysie du sommeil ou carrément insomnies… Dormir correctement n’est pas si facile pour tout le monde. Pour permettre à ses équipes d’obtenir un sommeil réparateur, l’Agence Spatiale Américaine a trouvé une solution : développer une position de sommeil très efficace pour limiter le niveau de fatigue de son équipe.

La position « Zéro gravité » expliquée

La position garantissant un sommeil sans réveil s’appelle « zéro gravité ». Mais en quoi consiste-t-elle ? Elle serait obtenue en s’allongeant sur le dos et en levant la tête et les pieds légèrement au niveau du coeur. Le but ? Que la colonne vertébrale soit parfaitement alignée de façon à libérer la pression du corps et de balancer les appuis. Les spécialistes du sommeil contacté par le HuffPost UK s’accordent sur les bienfaits de cette position qui a de nombreux avantages. Elle implique « que la tête soit relevée à un angle de 90 degrés et le corps à environ 120 degrés, avec les genoux et les coudes légèrement pliés », ce qui est bénéfique pour le corps pour de nombreuses raisons…

Les bienfaits de la position « Zéro gravité »

Si la position « Zéro gravité » est appréciée, c’est parce qu’elle offre plusieurs avantages de taille. La tête étant parfaitement inclinée, les voies respiratoires sont totalement ouvertes ce qui peut participer à réduire le ronflement. Mais cette méthode a bien d’autres avantages ! Elle limiterait l’apparition des reflux gastriques car dormir dans une position surélevée permettrait au corps de traiter les aliments plus facilement.

Parce que la tête et les genoux sont au niveau du coeur, la « Zéro gravité » favoriserait également la circulation et participerait à soulager la pression sanguine, comme l’explique Nicole Brûlé-Walker, coach santé, à Mirror :

« La position zéro gravité est un outil formidable pour favoriser la circulation et le système lymphatique. Nous passons une grande partie de notre vie au lit et beaucoup de gens que je vois ne dorment pas, changeant souvent de position pour se sentir plus à l’aise, ils se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Dans cette position, vous n’avez pas de zones de pression, vous êtes donc moins susceptible d’avoir besoin de changer de position, ce qui apporte un état de sommeil plus continu ».

Bref c’est une méthode très interessante à explorer si vous rencontrez de temps en temps ou régulièrement des troubles du sommeil. Evidemment, si cette technique, et d’autres continuent de ne pas fonctionner, consulter un spécialiste du sommeil est vivement conseillé. Lui-seul sera en mesure de vous prescrire le traitement adapté à vos besoins.