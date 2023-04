Si vous avez des difficultés à vous endormir ce geste va vous faire gagner de précieuses minutes 

Rien n’est plus insupportable que rester des heures dans le lit sans pouvoir réussir à trouver réellement le sommeil. S’il vous arrive d’avoir des insomnies, sachez qu’on a peut-être trouvé une solution. Et elle est accessible à tous en quelques minutes.

Qu’elle soit chronique, due à un surplus de stress ou à une surexposition aux écrans, l’insomnie peut survenir à tout moment de la vie et tout le monde peut l’expérimenter au moins une fois. Heureusement, une astuce tout droit venue de Chine pourrait peut-être être LA solution pour parvenir à s’endormir sans trop de peine. Cette dernière consiste à prendre un bain de pied dans de l’eau chaude et préalablement parsemée de sel d’Epsom. C’est en tout cas la théorie de Debbie Kung, spécialiste de la médecine chinoise, interrogée par le magazine Healthline. Elle explique :

« La température chaude aidera à relaxer le système nerveux, vous laissant plus détendu. Elle détend le système limbique (la partie du cerveau responsable des émotions ndlr) et signale à votre cerveau ainsi qu’à votre corps de se détendre et de se préparer au sommeil. »