Vous transpirez dans votre sommeil ? Voici quelques pistes pour comprendre d’où ça vient

S’il vous arrive de vous réveiller en nage, en pleine nuit comme au matin, vous vous demandez sûrement à quoi cette transpiration excessive est due. Voici quelques indices et des conseils pour vous aider à rester au sec.

Y a-t-il plus désagréable que de se réveiller dans des draps moites, les cheveux collés sur le front encore humide ? Si certaines personnes n’y sont confrontées que lors des périodes de canicule, d’autres subissent la transpiration nocturne de façon plus régulière. Mais à quoi est-elle due et comment limiter les dégâts ?

Pourquoi transpire-t-on pendant la nuit ?

S’il y a plus agréable que de se réveiller dans des draps humides, les sueurs nocturnes sont généralement bénignes.

Nathalie Barnett, doctoresse en génétique et vice-présidente de la marque de babyphones Nanit, explique au magazine Byrdie :

La transpiration nocturne est la plupart du temps une réponse normale de notre corps pour réduire sa température centrale lorsqu’elle dépasse la zone dite « thermoneutre », la zone de confort de notre corps (située entre 36,5 °C et 37,4 °C, ndlr). Si les sueurs nocturnes se produisent occasionnellement, cela ne devrait pas être un sujet de préoccupation, et de simples ajustements peuvent permettre d’y remédier.

En revanche, dans certains cas, la sudation nocturne peut être révélatrice d’un dérèglement hormonal (règles, grossesse, ménopause etc.), d’un trouble de l’hypothalamus (zone du cerveau responsable de la régulation de la température du corps), d’un déséquilibre de la transpiration (hyperhidrose), d’une production excessive d’hormones thyroïdiennes (hyperthyroïdie) ou encore d’un RGO. Elle est aussi un symptôme courant de l’apnée du sommeil, un syndrome qui provoque le relâchement des voies respiratoires et l’arrêt momentané de la respiration pendant la nuit.

En cas de doute, si vous vous réveillez en vous sentant essoufflée ou si les conseils ci-dessous ne donnent rien, n’hésitez pas à consulter un médecin.

© Ketut Subiyanto

Comment limiter la transpiration pendant la nuit ?

Certaines mesures peuvent être mises en place pour éviter les sueurs nocturnes non pathologiques :

Opter pour un pyjama et du linge de lit fabriqués dans une matière naturelle comme le lin, le chanvre, la soie ou le lyocell, et éviter le polyester, le nylon et les fibres polaires.

Adapter sa couette, son matelas et ses oreillers à la saison.

Maintenir la température de la chambre à coucher entre 18°C et 19°C.

Eviter de manger épicé, trop lourd et de boire de l’alcool le soir.

Eviter de pratiquer une activité sportive avant le coucher.

Tester la méditation pré-dodo pour lutter contre le stress.

Des astuces faciles à suivre pour retrouver un sommeil léger et au sec.