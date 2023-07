Dormir nu procure une sensation de liberté absolue. Mais lorsqu’il fait 40 degrés, comme c’est le cas dans certaines régions de France en ce moment, cette pratique n’est pas idéale. Savez-vous pourquoi ? Explications.

Sueurs nocturnes, sensation des draps qui se collent contre la peau… Même si on essaie d’éviter que la chaleur s’engouffre dans la maison en fermant les volets et en faisant tourner le ventilateur toute la journée, il fait chaud. Et ça se ressent particulièrement pendant la nuit. Et si l’idée de dormir nu vous a traversé l’esprit, sachez que ça n’est pas forcément la bonne chose à faire en cas de canicule, même si à d’autres moments de l’année, cette pratique peut comprendre de nombreux bénéfices.

En dormant nu, la sueur n’est pas évacuée correctement

La raison pour laquelle dormir sans vêtements n’est pas conseillé est simple. Elle est d’ailleurs expliquée au Cosmopolitain par le docteur Julius Patrick, physiologiste en chef du sommeil à l’hôpital londonien Cromwell de Bupa : « Lorsque vous dormez nu, la sueur s’accumule sur le corps et y reste ». Mais pourquoi s’accumulerait-elle ? L’experte du sommeil Sophie Bostock interrogée par le magazine américain Women’s Health a sa petite idée sur la question :

« J’ai vu beaucoup de conseils concernant le fait de dormir nu. Mais ça n’aide pas beaucoup, car si la sueur s’accumule sur le corps et n’est pas évacuée par une matière qui absorbe l’humidité, comme c’est le cas avec les vêtements, cela ne vous aide pas à vous rafraîchir »

En d’autres termes, la clé pour faire baisser votre température corporelle est d’évacuer la transpiration. Le docteur Neil Stanley, participant au programme britannique Sleepstation l’explique simplement au Daily Mail Plus : « Si l’humidité reste sur votre peau, elle empêche le corps de perdre de la chaleur ».

Mais que porter pendant la nuit ?

Un pyjama en coton léger ou en lin reste la meilleure option pour passer la nuit confortablement. En revanche, les matières synthétiques comme le polyester sont fortement déconseillées. Non absorbantes et peu respirantes, elles conserveront la chaleur sur votre peau. Enfin, n’oubliez pas de garder un drap à proximité, ce dernier pourrait bien vous aider à absorber l’humidité de votre corps pour maintenir votre température corporelle.

