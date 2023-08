Pendant la canicule, les femmes ont plus de risque de mourir que les hommes

Depuis quelques années, plusieurs études révèlent que les femmes seraient nettement plus sensibles aux fortes chaleurs que les hommes. Pourtant, aucune prévention spécifique n’est effectuée.

Alors que la France connait une (nouvelle) période de canicule – mardi 23 août a été la journée la plus chaude enregistrée après un 15 août – les autorités sanitaires tentent tant bien que mal de limiter la surmortalité liée aux fortes chaleurs.

Selon une étude de l’Institut pour la santé globale de Barcelone, ce message de vigilance devrait s’adresser en priorité aux femmes. En effet, elles encourent plus de risque de mourir prématurément à cause lors de canicule que les hommes, a révélé cette étude relatée par Libération.

Leurs analyses ont montré qu’il y avait globalement 56 % plus de décès liés à la chaleur chez les femmes que chez les hommes, et ces chiffres touchent particulièrement les femmes de plus de 65 ans, pour qui le taux de mortalité est 27% plus élevé.

Une faible prévention spécifique aux femmes

Cette étude a pu être effectuée grâce aux données d’Eurostat, se basant sur les périodes de canicule de l’été 2022, saison la plus chaude jamais enregistrée en Europe depuis 2003. Les chercheurs ont ainsi pu quantifier le taux de mortalité liée à la chaleur et au genre.

Pourtant, l’Espagne n’est pas le seul pays à avoir, via une étude scientifique, prouvé la dangerosité de la canicule pour les femmes, relève Libération. C’est également le cas aux Pays-Bas, où ces études sur la mortalité ont été réalisées. La canicule meurtrière qui a frappé la France en 2003 a notamment fait office d’alerte. À âge égal, « le taux de mortalité chez les femmes était en moyenne 15 % plus élevé que chez les hommes », rapporte le journal.

Mais malgré ces alertes, il n’y a pas de distinction de genre dans les messages de prévention, Car seules les femmes enceintes sont considérées comme particulièrement fragiles de la part de Santé Publique France, aux côtés des personnes âgées, ou encore des personnes handicapées.

