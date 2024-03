Voici la meilleure crème réparatrice (et elle est totalement clean)

La crème cicatrisante est un classique qu’on a toutes dans notre salle de bain. Mais il en existe pléthore sur le marché, alors laquelle choisir ? Voici le meilleur produit selon une préparatrice en pharmacie.

La peau subit des agressions pouvant la fragiliser au quotidien. Irritations, rougeurs, échauffement, post-épilation… autant de désagréments qui nécessitent l’utilisation d’une crème réparatrice adaptée. Ce type de produit peut être aussi utilisé sur les cicatrices d’acné, de césarienne ou de varicelle. Un grand nombre de crèmes sont disponibles sur le marché, sans prescription médicale. Mais comment choisir le bon tube ?

Maëva Blanchard est préparatrice en pharmacie et diplômée universitaire en aromathérapie. Sur son compte @pharmaconseils, elle informe sur les questions de santé les plus courantes en matière de puériculture et de maternité et partage ses soins préférés. Elle est également l’autrice de Pharmaconseils pour mon bébé (Larousse). Cette semaine, la spécialiste a fait dans un post un focus spécifique sur les crèmes réparatrices. Précisons que son contenu est non rémunéré.



Fin du suspens : c’est le Baume au calendula de Lesperluète, certifié bio (Ecocert) qui remporte la première place de son classement. Ce baume s’applique en massage doux, il pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras sur la peau. Un allié précieux des peaux fragiles, sèches ou irritées. Le petit plus : son petit packaging, on peut le glisser partout !

Le top 5 des crèmes réparatrices selon l’experte

Dans le reste de son classement, Maëva Blanchard a sélectionné :

Laboratoires Biarritz – Cica Repa

Cattier – Dermo-Cica

Eau Thermale Jonzac – +Cica

CicaManuka – crème réparatrice

La spécialiste précise que tous ces produits sont sans dérivés pétrochimiques, sans silicones, sans parabènes, sans parfums, et sans allergènes.

