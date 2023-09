La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de septembre 

Une poudre compacte qui n’alourdit par le teint, un sérum ultra concentré pour les cheveux ou encore un gloss repulpant star des réseaux sociaux… Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle.

En tant que rédactrice beauté, j’ai la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, je déniche parfois de véritables pépites. Il serait bien dommage de ne pas vous en parler ! Alors voici un florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Les favoris beauté de Barbara

Le sérum pour les cheveux de Gisou

Que ce soit pour renforcer la fibre, lisser les écailles ou apporter de la brillance, ce sérum pour les cheveux est hyper complet. Composé de micro perles de miel pur encapsulé (issu de la ruche du père de l’influenceuse Negin Mirsalehi), d’huiles nourrissantes et de kératine végétale, il est très efficace pour retenir l’hydratation dans la fibre tout en laissant les cheveux tout doux après son passage.

La poudre compacte d’Huda Beauty

Testée très récemment, cette poudre compacte imaginée par Huda Beauty ne m’a pas déçue. Idéale pour fixer le teint tout en apportant une touche de lumière discrète à la zone maquillée, cette dernière fait son job à la perfection. Facile à transporter et à appliquer grâce à sa petite éponge intégrée, elle n’assèche pas la peau et ne marque pas les rides de déshydratation. Si vous avez la peau normale à sèche, c’est littéralement la poudre qui va vous faire oublier toutes les autres.

Le masque pour les pores de Benefit

Parce qu’il arrive que certains points noirs (notamment sur la zone T) refusent de se faire la malle après le passage de l’exfoliant, voilà le produit qui va les dissuader de s’installer trop longtemps. Ce masque de couleur violette à base d’argile, resserre les pores et les purifie pour vous permettre d’obtenir la peau nette dont vous avez toujours rêvé. Le tout, sans l’assécher, ce qui est assez rare sur ce type de produit.

Le gloss repulpant de Sephora

Ce gloss fait partie des produits stars de TikTok. Dupe du Gloss Bomb de Fenty Beauty, il l’imite à la perfection. Joliment rosé sur la bouche, ce gloss brillant offre également un effet repulpant, qui permet d’obtenir plus de volume… En clair, il a tout pour devenir le produit phare de votre vanity beauté. Et à petit prix !

Le contour des yeux d’OLEHENRIKSEN

Ayant des cernes depuis toujours, je suis régulièrement à la recherche de produits qui pourraient changer ma routine ( et me permettre de ne pas ressembler à un raton laveur mal réveillé). Et ce petit pot chargé en vitamine C et en collagène a été une très belle surprise dès les premières utilisations ! Hydratant, lumineux et léger, ce produit diminue visiblement les cernes et les pattes d’oie tout en améliorant l’application et la tenue de l’anticerne. C’est un grand OUI.

Le Benetint de Benefit

Que ce soit pour prendre part à la tendance du Cherry Make up ou simplement pour parsemer vos joues et vos lèvres d’un rouge transparent chic… Ce produit est l’outil multitâches qu’il vous faut. Facile à appliquer à l’envie, il est léger et offre un effet no make up make up très esthétique. En plus, il se décline en une multitudes de couleurs pour convenir à toutes les carnations. Encore must-have !