La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris d’Août

Un bronzer hyper léger, un highlighter très pigmenté, un feutre à sourcil qui ne bouge pas d’un poil… Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle.

En tant que rédactrice beauté, j’ai la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, je déniche parfois de véritables pépites. Il serait bien dommage de ne pas vous en parler ! Alors voici un florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Les gouttes de soleil antipollution de Drunk Elephant

Au-delà de protéger la peau de la pollution et des agressions que tous les épidermes citadins peuvent rencontrer, ce sérum teinté donne également bonne mine. Grâce aux extraits de cacao et de nacres qu’il contient, il permet d’obtenir un teint de retour de vacances en quelques secondes ainsi qu’une bonne dose d’éclat. Le tout, sans alourdir la peau et laisser de fini gras. Les peptides qu’il contient permettent également de limiter l’apparence des ridules, sans filer dans les plis de déshydratation. Bref, c’est le produit parfait pour redonner un petit coup de peps à une mine fatiguée.

La lotion coQ-10-Toner d’Indie Lee

Hydratante, apaisante et stimulante à la fois, la lotion coQ-10 d’Indie Lee est enrichie en Coenzyme Q-10, en acide hyaluronique en camomille et en aloé vera. Un cocktail d’actifs qui permet à ce toner d’équilibrer le pH de l’épiderme tout en le protégeant des agressions citadines et en limitant l’apparition des imperfections. Quant à son odeur, elle est absolument divine.

Le démaquillant yeux biphasé de La beauté Bio

Que vous utilisiez un mascara waterproof ou pas, ce démaquillant biphasé va vous permettre de vous démaquiller les yeux sans avoir à frotter. En imbibant un coton et en le disposant sur cette zone si fine et fragile du visage, le maquillage va se dissoudre doucement, sans n’avoir à fournir aucun effort. Et petit bonus : il ne pique pas les yeux. Un allié, dont la petite taille le permet d’être transporté partout ! Et cerise sur le gâteau, son score est de 100/100 sur Yuka.

Le concentré éclat illuminateur de Pai

Je ne suis pas très fan des highlighters poudrés. Généralement, ils n’offrent pas à ma peau sèche et sensible l’effet glowy et naturel que je recherche. Voilà pourquoi je me suis tournée vers cette pépite signée Pai. Légère et pourtant ultra pigmentée, elle apporte de l’éclat à la peau sans en faire trop. Avec une texture sérum, elle s’étale sur la peau au doigt ou au pinceau sans problème et ne donne pas cet effet pailleté qui manque de naturel. Bref, je l’adore.

Le Airwrap de Dyson

Vous connaissez sûrement déjà tous le Dyson Airwrap. Véritable best-seller et star des réseaux sociaux, cet appareil multifonctions permet de coiffer et de sécher les cheveux à l’envie. Du brushing glamour au lissage naturel en passant par les ondulations souples ou des boucles volumineuses… C’est clairement la Rolls de la coiffure. Fourni avec 6 embouts différents, il dispose d’un système de flux d’air continue permet de mettre en forme le cheveu sans l’abîmer grâce à une mesure de la température qui s’effectue plus de 40 fois par seconde. Au-delà de son côté pratique, son aspect ludique lui offre une prise en main rapide et des résultats efficaces, même lorsqu’on n’est pas une experte de la coiffure comme moi. Et petit plus qui fait toute la différence : cet outil est efficace sur tous les types de cheveux (raides, ondulés ou texturés) ce qui le rend encore plus désirable.

Le feutre à sourcils de NYX

Si vous souhaitez étoffer votre regard en ajouter quelques poils par-ci par-là au niveau de vos sourcils, ce feutre est celui qu’il vous faut ! Assez fin pour un effet poil à poil et assez pigmenté pour un résultat intense, ce dernier ne bouge pas pendant 16 heures d’affilée et est parfait pour imiter l’effet d’une technique de Brow Lamination.

