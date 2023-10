La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris d’octobre 

Une eau de Cologne à l’odeur divine, un blush de haut vol, une palette de fards nudes ou encore une base à appliquer sur les cils pour les densifier… Voici les produits testés et aimés par la rédactrice beauté de Madmoizelle.

Florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Blush stick Baby Cheeks de Westman Atelier

Hyper crémeux sans être collant, velouté mais pas trop mat et léger sans être trop discret… Ce blush en stick Westman Atelier coche toutes les cases. Sa formule vegan et non testée sur les animaux a été élaborée avec des ingrédients clean, issus de la nature comme l’huile de jojoba ou l’extrait de raisin Vitis Vita. Bref, si vous cherchez le blush parfait, en voilà un qui ne vous décevra pas.

Nettoyant oil to foam de Dermalogica

Si comme moi, vous êtes adeptes du double nettoyage, vous allez adorer cette nouveauté Dermalogica dont la formule a le pouvoir de passer de l’huile au nettoyant en quelques secondes. Dans un premier temps, la galénique huileuse vient faire fondre maquillage (même waterproof), cellules mortes et sébum. Au contact de l’eau, elle se transforme sous la forme d’un gel nettoyant, pour compléter la routine. Plus rapide et plus économique, ce produit 2-en-1 est une petite révolution à lui tout seul.

Eau de cologne Acqua Di Colonia de l’Officina Profumo Santa Maria Novella

Il n’y a pas de saison pour s’offrir une eau de cologne. À appliquer au sortir de la douche ou simplement pour s’envelopper d’une odeur plus légère et discrète que celle d’un parfum… L’eau de cologne fait partie des produits à toujours avoir dans sa salle de bain. Si vous cherchez quelle sera la vôtre, Officina Profumo Santa Maria Novella magnifie ses créations olfactives depuis 1612. Cela fait donc plus de 410 ans que cette maison italienne produit des eaux de Cologne. Vous pouvez donc lui faire confiance les yeux fermés.

Palette Pilow Talk de Charlotte Tilbury

Comme vous le savez sûrement, le Latte make up fait partie des tendances beauté les plus en vogue du moment. Pour y prendre part, la petite palette Pillow Talk de Charlotte Tilbury est idéale. Pratique, elle contient les 4 couleurs qu’il vous faut pour créer une sorte de smoky nude café au lait. Une petite pépite à transporter partout !

Mascara Better Than Sex Foreplay de Too Faced

Pour allonger les cils, les recourber et leur donner plus de volume, Too Faced a imaginé une formule qui incarne la base de cils idéale. Cette dernière agit comme un primer pour votre regard et améliore la tenue de votre mascara pendant une durée de 24h. Enrichie d’un mélange d’huiles d’argan et de pépins de raisin riches en acides gras oméga 3 et 9, cette formule sublime les cils sans les abîmer. Une prouesse pour ce type de produit.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.