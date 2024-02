La crème de la crème de février 2024

Un baume ultra riche pour le corps, une bougie qui sent le printemps et un nettoyant visage surpuissant… Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle.

Florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Le baume pour le corps Sol De Janeiro

Idéal pour reconstruire la barrière hydrolipidique de la peau et lutter contre la sècheresse cutanée, ce baume pour le corps star des réseaux sociaux mérite amplement sa réputation. Très riche, il pénètre la peau rapidement et laisse sur son passage une merveilleuse odeur d’ambre, de vanille et de bois de santal.

Le nettoyant visage AHA/BHA du Dr Dennis Gross

Vous voulez unifier votre grain de peau, réguler votre production de sébum, lutter contre l’apparition des imperfections ou apporter de l’éclat à votre épiderme ? Nous avons trouvé le nettoyant parfait pour vous ! Signé Dr Dennis Gross (une marque nouvellement arrivée chez Sephora), ce gel aux AHA/BHA régule le pH de la peau et peut s’utiliser au quotidien seul ou en deuxième étape d’un double nettoyage.

Le mascara à sourcils de Refy

Voici le saint des saints des mascaras à sourcils. Si vous aimez la technique du brow lamination, cet outil est fait pour vous ! Si la formule permet de sculpter les sourcils, il suffit de retourner le produit pour pouvoir utiliser les deux autres brosses permettant de coiffer les poils et ainsi donner à votre arche la forme que vous souhaitez. Bref, c’est littéralement le meilleur produit de sa catégorie. Petit inconvénient : il n’est disponible que sur le site de Refy…

La poudre matifiante de Charlotte Tilbury

Si les poudres matifiantes ont tendance à assécher la peau et surtout le contour de l’œil, celle-ci fait exception. Signée Charlotte Tilbury, cette dernière est extrêmement fine et permet de gommer les imperfections tout en luttant contre la brillance et en floutant les pores. Gros point positif : elle n’assèche pas les zones comme le contour de l’œil et ne file pas dans les ridules de déshydratation. Et ça, c’est quand même un bel avantage.

L’élixir pour les cheveux de Ceremonia

Pour réparer, revitaliser et nourrir la fibre capillaire, voici le produit qu’il vous faut. Cet élixir imaginé par la marque Ceremonia, est composé d’Huile de Graines de Chia et d’aloe vera, permettant d’éviter les frisottis et de lisser la fibre capillaire. Une pépite haircare qui convient à tous les types de cheveux.

La bougie au mimosa de Maison Empereur

Parce que c’est la période du mimosa, Maison Empereur a imaginé une bougie entièrement confectionnée à Marseille et enfermant l’essence même de cet arbre aux fleurs jaunes à pompons. Très généreuse, elle fait 250gr et offre une combustion de 50 à 60 heures. Qui dit mieux ?

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.