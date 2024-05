Fête des mères :  10 coffrets beauté qui valent (vraiment) le coup

La fête des mères approche à grands pas. L’occasion d’offrir à la personne de votre choix un petit (ou gros) cadeau qui lui fera plaisir. Du soin pour le corps à la routine skincare parfaite pour le visage… Voici de quoi faire votre choix !

La fête des mères se déroulera le dimanche 26 mai prochain. Et si vous êtes un peu à court d’idées cadeaux pour faire plaisir à la figure maternelle de votre choix, voilà quelques coffrets beauté qui sauront parler à son côté coquet.

Le coffret mini body ritual de Sol De Janeiro

La marque Sol De Janeiro est au centre de toutes les convoitises depuis quelques mois déjà. Il faut dire que le parfum de ses produits, notamment de ses baumes pour le corps, est véritablement addictif. Pour faire découvrir ces petites merveilles olfactives à votre mère, la marque a pensé à un coffret renfermant ses best-sellers. Il comporte bien évidemment la Brezilian Bum Bum Cream, le gel douche pour le corps Brezilian 4-play, le baume pour les lèvres Brezilian Kiss et bien sûr la brume pour le corps Brezilian Crush numéro 62.

Le coffret Dreamy Lip Kit de La Neige

On peut à peu près tous s’accorder sur le fait que les Lip Sleeping Masks de La Neige sont les meilleurs du marché en ce moment. Délicatement parfumés, hyper hydratants et apaisants… Ils prennent soin de la peau fine et sensible des lèvres pendant la nuit. Et si votre maman ne peut pas se passer d’utiliser des baumes à lèvres, autant lui offrir le meilleur en lui permettant de tester ces petites merveilles. Dans ce coffret exclusif, elle pourra trouver la version Berry, Fruits Rouges, Sweet Candy et Bonbon Guimauve. De quoi se faire de belles découvertes.

Le coffret Green Flash de Manucurist

Aller se faire les ongles en salon peut parfois coûter une petite fortune et il est difficile de maîtriser la qualité des produits appliqués. La marque Manucurist a imaginé un kit baptisé Green Flash avec lequel on peut se faire sa propre manucure maison. À mi-chemin entre le vernis gel et le vernis classique, les formules sont clean, vegan et tiennent jusqu’à 2 semaine sans bouger d’un poil ! Le tout, sans abîmer les ongles ou nuire à la santé.

Coffret d’essentiels de nuit de Slip

Parce que chaque maman mérite le meilleur, la marque Slip, spécialisée dans les accessoires en soie a imaginé un set de nuit comportant un bandeau pour les yeux et deux chouchous. Le but ? Pouvoir prendre soin de son contour des yeux (une zone très fragile du visage) mais aussi limiter les frottements de la fibre capillaire grâce aux élastiques. La soie étant particulièrement douce, elle permet de limiter le phénomène de déshydratation cutanée mais aussi de préserver la brillance et la santé des cheveux. Votre maman ne pourra plus porter un élastique classique après ça.

Coffret anti-âge d’Estée Lauder

Si vous souhaitez offrir à votre figure maternelle une gamme complète dédiée à l’anti-âge, ce coffret Esthée Lauder est celui que l’on vous conseillerait. Composé de 4 produits : une gelée nettoyante, un sérum best-seller Advances Night Repair, une crème révélatrice de jeunesse et un baume yeux réparateur, ce coffret est ultra complet. Il convient aux peaux matures et désireuses de redonner éclat et rebond à l’épiderme.

Coffret Sephora favorites de Sephora

Si vous avez une maman plutôt coquette qui aime se maquiller, ce coffret saura gagner son coeur. Composé de tous les essentiels pour obtenir un maquillage naturel, il comporte également de nombreux produits à la mode comme le crayon à lèvres Haus Labs by Lady Gaga, l’highlighter Rare Beauty, le stick contouring Milk et le blush en crème Ilia. De quoi faire de belles découvertes.

Coffret Ritual of Sakura de Rituals

Parce que prendre soin de soi est un réel moment de self-care, la marque Rituals a pensé à un coffret très complet dont l’odeur de fleur de cerisier est à tomber. Il est composé d’une mousse de douche, d’une crème exfoliante pour le corps, d’une crème pour le corps et d’une bougie parfumée. De quoi passer un bon moment avec soi-même.

Coffret Dior Addict de Dior

La bouche dispose d’une peau fine et sans barrière hydrolipidique. Voilà pourquoi il faut s’en occuper comme il se doit afin que les lèvres puissent rester hydratées et protégées. Pour ce faire, Dior a imaginé le kit parfait. Il se compose d’un baume Lip Glow, d’un gloss volumisateur et d’un gloss teinté. De quoi sublimer l’éclat naturel de cette zone parfois lésinée.

Coffret Icons To Go de La Neige

Autre proposition de la marque La Neige, le coffret Icons To Go. Proposé à 32€, il est composé d’une crème à l’acide hyaluronique, d’un toner hydratant, d’un masque de nuit hydratant pour le visage et d’un autre masque de nuit dédié aux lèvres. En gros, tout ce dont une peau déshydratée peut avoir besoin pour resplendir, retrouver son confort et (surtout) son équilibre.

Coffret Bio performance de Shiseido

Shiseido propose dans ce coffret une gamme dédiée à l’anti-âge. Cette dernière est capable de prendre soin des peaux matures et de leurs besoins spécifiques avec une mousse nettoyante, une crème revitalisante, une lotion équilibrante, un sérum concentré énergisant, le tout, niché dans une jolie trousse. De quoi repartir de zéro et se re-créer une véritable routine beauté de A à Z sans faire de faux pas.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.