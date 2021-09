Trouble bipolaire et maternité : « Je partais avec l’idée que je serais une mauvaise mère »

Comment les troubles mentaux influencent-ils l’expérience de la maternité et réciproquement ? Voici le sujet tabou auquel nous avons décidé de nous attaquer dans une série d’articles. Dans ce premier épisode, ce sont des (futures) mères atteintes d’un trouble bipolaire qui ont accepté de se livrer.

Article initialement publié le 30 mars 2021

La maladie psychiatrique est un sujet encore extrêmement tabou dans notre société et dont on parle très peu dans les médias. Et le tabou dans le tabou, si l’on ose dire, c’est celui de la maternité quand on souffre d’un trouble mental. Les mères sont tellement présentées comme des super-héroïnes, que parler des difficultés extrêmes que peuvent rencontrer certaines d’entre elles aux prises avec la maladie parait presque inconcevable.

Pourtant, des centaines de milliers de personnes sont concernées par le sujet, et parmi elles, nombreuses sont celles qui ont des enfants. Alors quoi ? On contourne le problème en ignorant leurs existences ? Ça serait mal nous connaître !

Chez Daronne, on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de donner la parole aux femmes qui souffrent d’un trouble mental et qui ont des enfants, ou voudraient en avoir. Pour parler de leurs difficultés spécifiques bien sûr, mais aussi plus largement de comment la santé mentale influence la maternité et vice-versa. Et pour commencer, on a décidé de s’attaquer au trouble bipolaire, une maladie cyclique qui concerne 2 à 5% de la population.

Voici comment le psychiatre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, Raoul Belzeaux, en parle :

« C’est un trouble psychiatrique dans lequel on alterne des moments où tout va bien et des épisodes symptomatiques où la maladie se manifeste de deux façons principales : la dépression (avec des intensités variables), et ce qu’on appelle la manie . C’est une période de grande excitation qui est un peu à l’opposé de la dépression. »

Diagnostiquée un an après avoir mis au monde sa fille dans des circonstances très traumatisantes (césarienne d’urgence sans anesthésie), Pauline a traversé plusieurs épisodes de dépression très sévères :

« Il y a des périodes où je suis enfermée dans le noir dans ma chambre. Je suis tellement mal que je ne peux pas me lever pour jouer avec ma fille ou lui faire un câlin et ça, c’est très dur. Je l’aime de tout mon cœur, je voudrais la faire passer avant tout et je ne peux pas, car ma maladie m’en empêche. »

La trentenaire qui tente de changer les idées reçues sur la bipolarité à travers son compte Instagram suit d’ailleurs en ce moment une hospitalisation de jour dans une clinique.

« J’essaye de protéger ma fille au maximum , mais je ne veux pas lui cacher des choses non plus. Les hospitalisations, ça a été dur pour elle. Elle venait me voir toutes les semaines avec mon mari, elle essayait de rester forte devant moi le temps de me raconter sa semaine, mais ensuite je la voyais pleurer dans les bras de son père en partant. Ce n’est pas normal de faire vivre ça à un enfant de 4 ans. Bien sûr, je ressens de la culpabilité . »

Sarah*, qui attend son premier enfant à 39 ans, a surtout peur que son enfant assiste à des épisodes maniaques.

Je n’ai jamais été dangereuse ni pour moi ni pour autrui, alors je me raccroche à ça en me disant qu’il n’y a pas de raisons que je sois dangereuse en cas de rechute, mais ça m’inquiète un peu de faire subir ça à mon enfant . Heureusement, mon mari me rassure beaucoup et me dit qu’il a confiance en moi. »

« En tant que malade atteinte d’un trouble bipolaire, j’ai plus ou moins capté quels étaient les facteurs déclenchants, mais j’ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit que je peux refaire des épisodes maniaques, qui sont chez moi particulièrement violents avec hallucinations, délires…

Mal connu, le trouble bipolaire est l’une des maladies psychiatriques les plus fréquentes, et comme elle est chronique, elle ne disparaît pas, m’explique le Dr Raoul Belzeaux, qui dirige le centre expert des troubles bipolaires à Marseille dans le réseau de la fondation Fondamental.

« Il faut quand même garder en tête que le trouble bipolaire se manifeste de manière très hétérogène . On peut avoir quelques épisodes au cours de sa vie espacés dans le temps ou des épisodes très resserrés : c’est alors beaucoup plus handicapant. »

Pour certaines personnes, la maladie peut avoir un impact significatif, avec des arrêts de travail, des ruptures professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses, des périodes d’hospitalisation ou de convalescence…

Le trouble bipolaire démarre souvent après l’adolescence et touche autant les hommes que les femmes, mais la période du péripartum (avant et après l’accouchement) est particulièrement à risques pour les patientes. Or, le trouble bipolaire est sous-diagnostiqué à ce moment-là, car confondu avec une dépression post-partum. C’est ce qui est arrivé à Marine, 29 ans.

« J’ai fait une grosse dépression suite à la naissance de mon fils. J’ai été voir une psychiatre qui m’a donné des antidépresseurs, et c’est là que ça a commencé à disjoncter dans ma vie, parce que ça m’a fait rentrer en phase maniaque. J’ai commencé à sortir beaucoup, à ne plus rentrer chez moi, et c’est ce qui a entraîné ensuite mon divorce. »

Alertée par un ami, lui-même bipolaire, Marine consulte d’autres psychiatres jusqu’à être diagnostiquée et traitée.

« Mon traitement me permet de ne pas tomber trop bas. J’ai toujours des phases dépressives, mais pas au point de vouloir sauter par la fenêtre. Aujourd’hui, je suis plutôt stable, mais ce diagnostic a remis pas mal de choses en question : est-ce que je vais pouvoir assurer en tant que mère ? Surtout que j’ai mon fils en garde alternée une semaine sur deux, donc en cas de crise, c’est plus compliqué à gérer. »

Juliette*, 30 ans, diagnostiquée il y a plus de dix ans, rêve de devenir mère, mais la période de la grossesse l’inquiète beaucoup.

« J’ai toujours eu envie d’être mère et la maladie n’a pas changé mon désir d’enfant , mais je pense que si je tombe enceinte demain, j’avorte, parce que je prends du lithium, soupçonné d’augmenter le risque de malformations cardiaques. Et si j’arrête le lithium pour un projet de grossesse, est-ce que ça va déclencher une crise ? Est-ce que je ne risque pas de faire une rechute : dépression ou crise maniaque ? »

Pour en savoir plus sur la compatibilité des traitements et de la grossesse, j’ai posé quelques questions au psychiatre Raoul Belzeaux, qui est aussi chercheur à l’institut de neurosciences de la Timone.

Il m’a expliqué qu’il existait trois grandes catégories de médicaments : ceux qui sont incompatibles avec la grossesse et/ou l’allaitement, car il a été prouvé qu’ils sont dangereux pour le fœtus ou le bébé, ceux qui sont utilisables avec une très bonne sécurité, et une dernière catégorie, intermédiaire, de médicaments pour lesquels on a des doutes. Le lithium fait partie de celle-ci.

« Pour le lithium, on n’est pas sûrs que l’augmentation légère du risque de malformations cardiaques soit significative et imputable au médicament. Si une personne bénéficie de ce traitement et qu’il est extrêmement efficace pour elle, le choix à faire en cas de grossesse est plus difficile : changer de traitement ou le poursuivre ? Ce sont les patientes (et leur conjoint) qui doivent prendre la décision . »

Et pour cela, le psychiatre conseille de se rapprocher de spécialistes des troubles bipolaires, notamment au sein d’un centre expert, qui peuvent réorienter vers des maternités aptes à prendre en charge ces patientes, et notamment à leur proposer une échographie spécialisée à la fin du premier trimestre pour repérer d’éventuelles malformations cardiaques.

L’idée étant d’éviter aux patientes de se retrouver prises entre deux feux, avec d’un côté leur gynéco qui leur dit : « ohlala, mais ça c’est dangereux comme médicament, il faut arrêter tout de suite » et de l’autre leur psychiatre qui réplique : « ohlala, mais c’est dangereux d’arrêter ce traitement, il faut continuer ! ».

Pour enfoncer le clou, le Dr Raoul Belzeaux me donne un chiffre très parlant :

« La grossesse n’est pas du tout un état de grâce , c’est une période à risque . Quand les patientes ont un diagnostic de troubles bipolaires et qu’elles ne bénéficient pas de traitement pendant la grossesse et le post-partum, les deux tiers rechutent ! Sous traitement, on abaisse ce chiffre à 20%. »

Sarah, qui va attaquer son dernier trimestre de grossesse, a justement eu la chance d’être bien accompagnée par sa psychiatre dans son projet de bébé.

« Après un épisode maniaque et une grosse dépression, on a dû repousser notre projet de bébé avec mon mari et ça a été très dur à vivre. Je ne me projetais plus du tout en tant que mère et à l’époque, j’avais un traitement incompatible avec la grossesse.

On a été orientés vers un centre expert, et ils nous ont soutenus et encouragés dans ce projet, ça a été possible grâce à eux. Ma psychiatre m’a dit de continuer mon traitement au lithium pendant les essais et elle m’a dit : dès que vous êtes enceinte, vous m’appelez et on va changer votre traitement.

J’étais un peu inquiète de devoir arrêter le lithium parce que j’y réponds très bien et je me demandais ce qui allait se passer… »