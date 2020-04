Selena Gomez révèle qu’elle est bipolaire dans un live Instagram

Tu as peut-être entendu la nouvelle qui a beaucoup tourné ce weekend.

Selena Gomez a parlé publiquement de sa bipolarité pendant une discussion avec la chanteuse Miley Cyrus.

Le live de Miley Cyrus et Selena Gomez

Cela s’est passé au cours de l’émission Instagram quotidienne de Miley Cyrus Bright Minded, créée spécialement pendant le confinement.

Dans cette émission, Miley Cyrus reçoit chaque jour une célébrité différente et échange avec elle de manière relativement informelle.

Dans l’émission avec Selena Gomez, les deux chanteuses étaient au naturel, en sweat cosy, dans le confort de leur maison respectives.

Pendant cette conversation décomplexée, Selena Gomez a confié à Miley (et à tous les spectateurs et spectatrices) qu’elle était bipolaire.

À ce jour, ce live serait le plus vu de toute la série Instagram de Miley Cyrus avec près de 200 000 vues, d’après Pop Crave.

Selena Gomez explique qu’elle a été diagnostiquée Bipolaire

Selena Gomez explique à Miley qu’elle a appris qu’elle était bipolaire après s’être rendue à l’hôpital McLean, selon elle l’un des meilleurs hôpitaux psychiatriques des États-Unis.

C’est là-bas qu’elle en a découvert plus sur cette maladie, ce qui lui a permis de ne plus en avoir peur :

J’ai voulu avoir le plus d’informations possibles, et ça m’a vraiment aidée. Ça ne m’a pas effrayée quand je l’ai su, et je pense que les gens ont été surpris par ça. Ce n’est pas très répandu de parler de santé mentale, même dans les familles.

Elle précise qu’avant, c’était dur pour elle d’en parler :

Je viens du Texas et on ne sait tout simplement pas parler de ça. Tu dois toujours avoir l’air cool…

Selena Gomez et son parcours avec les troubles mentaux

Tu sais peut-être que Selena Gomez est atteinte du Lupus, une maladie auto-immune qui lui a causé beaucoup d’anxiété et de dépression, comme elle en à elle-même souvent parlé.

En 2017, elle avait subi une greffe de rein, et peu de temps après, elle a été admise pendant quelques temps dans un hôpital psychiatrique.

Bref, la santé physique et mentale de Selena Gomez en a déjà vu des vertes et des pas mûres.

Je trouve cela encourageant qu’elle gère ce diagnostic de bipolarité comme elle a l’air de le faire ; sereinement (d’après ses dires, tout du moins).

Plutôt que de la faire paniquer, cela lui a permis de s’expliquer beaucoup de choses auxquelles elle n’avait pas la réponse avant.

Et finalement, c’est aussi à ça que sert un diagnostic. Non à te miner le moral, mais à t’éclairer sur tes propres comportements et réactions.

Selena Gomez a toujours été transparente sur ses problèmes de santé mentale. En 2019, elle a même reçu le McLean Award, un prix décerné par le fameux hôpital qu’elle mentionne dans le live avec Miley.

Ce prix a pour but de célébrer celles et ceux qui font progresser la sensibilisation mondiale sur les troubles mentaux.

La bipolarité, qu’est ce que c’est exactement ?

Voici la définition que donne Larousse Santé à la bipolarité :

La maladie bipolaire se manifeste en général à partir de 18-35 ans. Elle pourrait être déterminée par l’hérédité (génétique), la constitution physique (sujet pycnique, c’est-à-dire large et gros), le profil psychologique ou un dérèglement des centres cérébraux de l’humeur. Des bouleversements physiques ou psychiques importants (choc émotionnel ou chirurgical, grossesse, ménopause, etc.), les changements de saison ou une alcoolisation importante peuvent aussi être des facteurs déclenchants.

Troubles-bipolaire.com confirme que 60% des bipolaires sont concernés par un abus de substance notamment l’alcool.

La bipolarité concerne autant les hommes seraient autant touchés que les femmes, et plus de 1% de la population présenterait des troubles bipolaires, précise Psycologies.

Si tu veux en savoir plus sur la bipolarité, tu peux lire le témoignage de Lou et Lucie qui en sont atteintes !

