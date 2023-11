Combien ça coûte, un voyage en solo autour du monde ? 3 voyageuses témoignent

Quand on veut partir faire le tour du monde ou visiter plusieurs mois un pays lointain, avoir un peu d’argent de côté est évidemment recommandé. Mais combien, exactement ? Après avoir passé six semaines cet été à bord d’un voilier, Anouk Perry a recueilli les conseils de trois voyageuses au long cours pour bien budgéter son périple à l’autre bout du monde.

Il y a quelques mois, je suis tombée sur le post Reddit d’une femme de mon âge, 29 ans à l’époque, disant être partie en tour du monde 11 mois pour un budget de 26 500 €. Pour être honnête, j’ai trouvé cette somme à des années-lumière de ce que j’imaginais pour un tel voyage.

L’inconnue précisait plus loin : « Les cinq mois et demi en Turquie et Asie du Sud-Est m’ont coûté 6 200 € seulement, les six mois en Oman/Émirats/Japon/US/Canada m’ont coûté plus de 19 000 € », déclinant son budget quotidien au fil des posts.

Tous les voyages et budgets sont évidemment différents, mais cela m’a questionné. Après tout, c’est bien beau de baver devant les posts Insta d’inconnus qui ont « tout plaqué pour un périple autour du monde », mais ça coûte combien au juste ?

Budgéter ou ne pas budgéter son voyage à l’avance, telle est la question

Quand il est question de planifier un long voyage, l’anticipation du budget peut s’apparenter à un casse-tête : les témoignages sur internet différent du simple au quadruple selon les destinations, le type et l’année de voyage.

Typhaine, étouffée par ces informations contradictoires, a finalement abandonné l’idée de budgéter son tour du monde solo sur cinq ans débuté en 2021 en Amérique du Nord.

« Je me suis juste dis que je partirai avec le maximum que je pouvais, 15 000 € dans mon cas, et que je ferai en sorte de dépenser le moins possible et gagner un peu d’argent en travaillant en cours de route… Alors j’ai surtout cherché à trouver un maximum de pays sur mon chemin où je pourrais travailler en cas de besoin ! »

Au contraire, Agnès, qui a fait un tour de l’Asie du Sud-Est en solo pendant cinq mois et demi en 2023, explique avoir calculé son budget précisément après avoir épluché le nombreux blogs de voyage, dévoré le très complet site tourdumondiste.com et utilisé l’outil Le Planificateur À Contresens.

« Je suis partie en espérant tenir un budget théorique de 1 000 €/mois environ soit 33 €/jour, en majorant de 20 % les estimations que j’avais faites grâce à mes recherches, hors billet d’avion pour me rendre en Asie. »

La to-do des dépenses de voyage

Reprenons les bases : sur un voyage au long cours, on peut classer les dépenses en plusieurs catégories.

Il y a tout d’abord les incompressibles, comprenant les vaccins obligatoires pour se rendre sur certains territoires ainsi que les frais de visa. Les variables comprenant le logement (hôtel ou camping sauvage), la nourriture (cuisine locale ou resto quotidien), le ou les moyens de transports (achat d’un véhicule, stop, transports en communs…), la téléphonie, les assurances, les frais bancaires, mais aussi l’achat d’équipements spécifiques, comme un bon sac à dos de voyage ou encore un appareil photo… Enfin, les activités plaisir comme la plongée peuvent faire exploser le budget.

N’oublions pas non plus les frais fixes qui vous suivent : si vous gardez un logement ou encore si vous avez des abonnements qui continueront à demander un paiement pendant votre voyage.

Enfin, pour finaliser un budget, un tapis de sécurité est toujours bon à avoir, car personne n’est à l’abri d’une grosse dépense surprise durant ce genre de voyage. Typhaine, qui a voyagé en van en Amérique du nord explique :

« Quand on fait de grands road trips, les véhicules peuvent servir de logement et se revendre à la fin, ce qui est économiquement intéressant… Mais ils s’usent et il y a de grandes probabilités pour qu’ils aient besoin de réparations, qui peuvent coûter parfois 1 000 dollars. Après avoir traversé le Canada, j’ai eu un accident et ma voiture a été déclarée irréparable. Je n’étais pas responsable, mais l’assurance a mis six mois à me verser l’argent. Il a fallu que j’en achète une autre pour pouvoir repartir, sans savoir si j’allais un jour toucher l’argent de l’assurance. »

Et du coup ça coûte… souvent plus cher que prévu

Agnès, qui avait majoré ses dépenses en prévision de ces fameux imprévus a continué à vérifier ses dépenses au quotidien grâce à l’application TravelSpend, qui aide à la gestion de budget en voyage. Finalement, elle estime s’en être bien tirée, dépensant environ 36 €/jour au lieu de 33 € prévu, soit une différence d’environ 470 € au total sur son voyage entre ses prévisions et le réel.

De son côté Céline, qui a fait un tour d’Europe en solo en vélo en 4 mois, n’avait pas prévu de budget. Elle avait de l’argent de côté et se disait que cela devrait suffire… Cela ne l’a pas empêché d’être très surprise par le coût de son voyage.

« C’était quand même supposé être un voyage ‘économique’. L’idée, c’était de dépenser le moins possible mais sans se prendre trop la tête. Résultat, j’ai quand même dépensé beaucoup plus d’argent que j’avais imaginé : 5 000 €, ce qui fait environ 42 € par jour, hors achat de mon vélo ! J’ai pas suivi mes comptes donc difficile de faire le point, mais je suis beaucoup allée au restaurant, j’ai dormi dans des campings coûtant jusqu’à 28 € la nuitée et j’en ai eu pour 600 € de réparation du vélo… »

Enfin, après près de deux ans de voyage, Typhaine qui cherche à faire des économies sur tous les postes de dépenses, était partie pour un tour du monde sur plusieurs années avec 15 00 0€ et s’en sort en travaillant.

« L’Amérique du Nord est la zone la plus coûteuse de mon voyage et j’y ai dépensé en moyenne 1 000 € par mois, hors achat des véhicules, avec des pics jusqu’à 2 000 € quand j’ai dû faire des réparations sur mes voitures. En gros, si je n’avais pas travaillé au Canada, je n’aurais déjà plus d’argent. »

Elle conclut :

« Je pense que trouver des moyens pour avoir un maximum d’argent avant de partir c’est bien, mais trouver les moyens d’en dépenser le moins possible, en faisant mon maximum pour emprunter du matériel à quelqu’un, en apprenant à réparer moi-même mon van ou encore en dormant gratuitement dedans, c’est encore mieux. Finalement, voyager sur le long terme, c’est un peu pour moi vivre la ‘décroissance’ tout en explorant des terres inconnues. »

