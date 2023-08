Gwendoline, 4 004 € à deux par mois : « Nous souhaitons transmettre à notre fille le goût de la découverte et du voyage, et pas uniquement une vie de labeur »

Est-ce que l’arrivée d’un enfant coûte cher ? Comment concilier épargne pour l’avenir et dépenses plaisir ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Gwendoline qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Gwendoline

La situation et les revenus de Gwendoline

Gwendoline est assistante commerciale export dans une société qui commercialise des implants médicaux. Elle vit avec son conjoint et leur fille de 14 mois.

« Nous prévoyons de nous pacser prochainement. »

Ils sont locataires depuis deux ans d’une maison individuelle de 90 m2 en périphérie de Bordeaux, « avec jardin, à la campagne ».

Pour son job qu’elle exerce en CDI, Gwendoline touche un salaire mensuel net de 1 700 € par mois. Son compagnon, de son côté, touche un salaire supérieur : 2 200 € net par mois. À ces deux revenus s’ajoutent des prestations de la CAF : 180 € de PAJE (Prestation d’accueil du jeune enfant, versée jusqu’à l’âge de 3 ans, et 324 € de CMG (Complément libre choix de mode de garde). Ce qui aboutit à un revenu mensuel total de 4 404 € pour le couple.

Pour son salaire propre, Gwendoline se considère « peu payée » du fait qu’elle soit trilingue et « au vu de l’inflation ».

« Mais je nous considère dans la moyenne en tant que famille car mon conjoint gagne plus que moi, que nous avons une bonne gestion du budget et un loyer peu élevé. »

Le rapport à l’argent de Gwendoline et son organisation financière

Gwendoline a grandi dans une famille de cinq, auprès de parents « qui se sont énormément privés sur ce qu’ils considéraient comme ‘superflu’».

« Ils avaient très peu de loisirs payants, n’allaient jamais au restaurant, nous ne partions pas en vacances hormis les vacances dans la famille. En revanche, ils ne se privaient pas sur le budget nourriture, toujours de bonne qualité. Ma mère cuisinait énormément. Cela leur a permis d’être propriétaires et de n’être jamais à découvert, de nous permettre de faire des études, malgré leurs revenus modestes. »

Cette éducation lui a apporté « une bonne base de gestion de budget afin de ne pas être à découvert » et de réussir à constituer « une épargne de précaution ». Pour autant, Gwendoline n’aspire pas à suivre le même chemin que ses parents et à se priver.

« Mon conjoint et moi nous nous faisons bien plus plaisir que nos parents, car nous souhaitons profiter de la vie et nous partons en vacances ou en week-end dès que nous le pouvons. Nous avons un équilibre : d’abord les dépenses obligatoires, puis un peu d’épargne, et enfin des dépenses plaisir qui sont importantes pour nous. Nous souhaitons transmettre à notre fille le goût de la découverte et du voyage, et non pas lui transmettre uniquement une vie de labeur. »

Concernant leur organisation financière, chacun dispose d’un compte courant et d’un compte épargne personnels. Ils ont aussi ouvert un compte joint sur lequel ils versent chaque mois un prorata de leurs revenus : 950 € pour Gwendoline ; 1 200 € pour son conjoint.

« Sur le compte joint, nous recevons également la CMG et la PAJE. Le compte joint nous sert à régler le loyer, toutes les charges fixes, les courses, et tout ce qui concerne les dépenses liées à notre fille (assistante maternelle, frais divers etc.). »

Les dépenses de Gwendoline

Le premier poste de dépenses de Gwendoline et son conjoint n’est étonnamment pas le loyer, mais les frais de garde de leur fille.

Pour leur maison avec jardin en périphérie de jardin, le couple paye 750 € chaque mois.

« Nous avons un loyer peu cher vu la superficie et la localisation, car le propriétaire est un membre de ma famille qui nous fait un prix. »

À titre de comparaison, ils versent chaque mois 820 € en moyenne à l’assistante maternelle qui garde leur fille.

Les factures courantes sont estimées à 143 € par mois (46 € d’eau et 97 € d’électricité) et les assurances à 116,5 €. Dans le détail : 51,45 € pour la voiture de Gwendoline et 46 € pour celle de son conjoint, et 19,50 € d’assurance habitation.

La famille n’a pas de frais de mutuelle car ces derniers sont pris en charge à 100 % par l’employeur de Gwendoline.

Cette dernière est la seule à régler des frais bancaires pour son compte courant personnel ; 23,10 € par trimestre, soit 7,70 € par mois lissé sur l’année.

En plus de ces dépenses incompressibles, le couple s’acquitte chaque mois du paiement d’un abonnement internet (31,49 €), de deux abonnements téléphoniques (13,99 € et 19,99 €), ainsi que d’un abonnement à Netflix, qui leur revient à 13,49 € par mois.

Se déplacer quotidiennement ne revient pas cher à Gwendoline et à son conjoint : en moyenne 120 € par mois, dont environ 100 € d’essence pour eux deux.

« Mon travail est seulement à 10-15 minutes en voiture et mon conjoint utilise sa voiture simplement pour aller à la gare qui se trouve à 6 km de notre domicile. Son abonnement de train est entièrement remboursé par son employeur. »

Le couple a aussi déboursé 360 € pour du bois de chauffage, ce qui, lissé sur l’année, leur revient à 30 € mensuels.

« Les tickets restaurant nous apportent un vrai plus au niveau du pouvoir d’achat »

Pour leur foyer composé de deux adultes et d’un bébé, Gwendoline estime son budget alimentaire à environ 500 € par mois, qu’ils dépensent chez Lidl « pour les produits de base », chez le primeur pour les fruits et légumes et enfin chez Biocoop « pour certains produits que l’on ne trouve que là-bas ».

« Nous privilégions la praticité avec des enseignes proches de notre domicile, et en dehors du prix, nous aimons Lidl pour le côté calme de cette enseigne (pas de musique, peu de bruit et magasin de taille moyenne, ce n’est pas stressant de faire ses courses là-bas). Nous n’achetons pas de plats préparés ou produits transformés, ce qui fait que notre budget alimentation reste correct bien qu’il ait augmenté. »

Le couple dispose par ailleurs de titres restaurant, qu’ils utilisent pour leurs repas du midi au travail, mais aussi « chez le primeur une fois par semaine ».

« Ils nous permettent aussi de nous faire plaisir en restaurant environ 2 fois par mois. Les tickets restaurants nous apportent un vrai plus au niveau du pouvoir d’achat. »

Outre l’alimentaire, ce budget mensuel de 500 € comprend aussi les produits d’hygiène de la famille. Les « dépenses féminines » de Gwendoline sont estimées à 40 € par mois.

« J’utilise essentiellement des culottes menstruelles achetées ces dernières années, mais j’achète aussi des protections jetables pour avoir un stock d’urgence ou pour les invitées. Mon budget maquillage tourne autour de 15 € par mois si je dois me racheter une crème ou un mascara, et je vais chez l’esthéticienne, ce qui me revient à environ 30 € tous les deux mois. Ma contraception est gratuite car totalement remboursée. »

À ces diverses dépenses s’ajoutent celles concernant leur fille de 14 mois : 50 € par mois environ pour les couches et 70 € par mois pour le lait, les vêtements et les divers articles de puériculture.

Enfin, le budget coiffeur du couple est d’environ 25 € mensuels : 15 € tous les mois pou le conjoint de Gwendoline, et environ 50€ deux fois par an pour elle. Soit, à l’année, un budget de 280 €.

Les loisirs et les dépenses plaisir de Gwendoline

Le budget loisirs de Gwendoline semble maîtrisé : en moyenne 100 € mensuels, principalement dépensés lors de sorties en famille. Ils mettent aussi de côté la même somme pour les vacances, et conservent 50 € pour les cadeaux (anniversaires, Noël…).

« Nous allons environ deux fois par mois tous les trois avec notre fille, nous faisons beaucoup de balades car nous avons une très belle région et beaucoup d’endroits très beaux à proximité. Parfois nous allons voir une expo quand ma fille est gardée par sa grand-mère, et plus rarement au cinéma. »

Gwendoline et son compagnon pratiquent tous les deux une activité sportive mais, pour l’heure, cela ne leur coûte rien.

« Mon conjoint fait du vélo en extérieur et a un banc de musculation à la maison. De mon côté, je fais du fitness à la maison. À la rentrée, je pense prendre des cours de pilates ou d’aquagym, donc il faudra ajouter cette dépense (une trentaine d’euros par mois je pense). »

Le budget vêtements du couple ne s’avère pas non plus très élevé. Gwendoline l’estime à 20 € pour leur fille et 80 € pour elle et son conjoint. Mais cela ne l’empêche pas parfois de craquer de belles pièces de temps en temps, comme des vêtements de la marque Sézane, qui lui sont revenus à 200 € le mois dernier.

« Après ma grossesse, j’ai souhaité renouveler ma garde-robe et j’ai décidé de privilégier des vêtements de meilleure qualité. Sinon je fais peu de dépenses personnelles au quotidien. »

Parce qu’ils font déjà attention au quotidien, Gwendoline ne ressent pas le besoin pour le moment de réduire un poste de dépenses « plaisir » :

« Nous ne souhaitons pas réduire notre budget alimentation, nous cuisinons et mangeons au restaurant de temps en temps. Nous avons peu de loisirs coûteux (nous allons rarement au cinéma depuis que nous avons un enfant), de temps en temps nous allons boire un café ou un verre, chacun avec ses amis, ou tous les 3 avec la petite. En revanche nous épargnons dès que nous le pouvons, et on se fait plaisir pendant les vacances. »

L’épargne et les projets d’avenir de Gwendoline

Après avoir réglé toutes leurs dépenses mensuelles, Gwendoline et son conjoint disposent d’une épargne a priori confortable d’un peu plus de 1 100 €. Mais en réalité, près de la moitié part dans des dépenses non prévues et donc non budgétées : réparation auto, remplacement électroménager, avances de frais médicaux, mais aussi dépenses personnelles ou en famille pour des week-ends et les vacances.

Cela n’empêche pas le couple de réussir à de côté chaque mois : environ 300 € par mois pour Gwendoline et 450 € pour son conjoint.

« J’essaie de mettre 200 € de côté sur mon livret A, et 50 € supplémentaires quand je peux pour avoir un budget bonus pour les vacances. J’épargne donc 250 à 300 € les bons mois. »

Mais il arrive aussi que la jeune femme n’épargne rien les mois où un gros imprévu leur tombe dessus.

« Et durant environ les 8-9 premiers mois qui ont suivi la naissance de notre fille, nous n’avons pas du tout pu mettre d’argent de côté. »

Le couple met en revanche un point d’honneur à constituer une épargne à leur fille.

« Nous mettons 50 € chacun sur le compte épargne de notre fille depuis ses un an afin d’être sûrs qu’elle démarre avec une petite base d’épargne à 18 ans. Et même si nous savons que le livret A ne rapporte que peu d’intérêts, nous préférons ça plutôt que laisser l’argent sur nos comptes. »

À l’avenir, Gwendoline et son conjoint aimeraient devenir propriétaires, « quitte à s’éloigner un peu plus ou de changer de région s’il le faut car notre budget actuel ne nous permet pas d’acheter ici ».

Ils projettent aussi d’avoir un deuxième enfant et, par la suite, de voyager en famille.

Merci à Gwendoline* de nous avoir ouvert ses comptes !

* Le prénom a été modifié.