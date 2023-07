Eva, 24 ans, 3500 € de shopping annuel : « Mes parents pensent que j’ai un problème : je suis acheteuse compulsive »

Eva vit à Paris et travaille en alternance avec ses études pour une régie commerciale, ce qui ne l’empêche pas de dépenser une grande part de son budget dans les vêtements. Shoppeuse compulsive, elle dépense environ 3500 € par an en fringues, surtout en vestes et manteaux, même si elle essaye de se calmer et de se tourner davantage vers la seconde main.

Dépensiez-vous beaucoup d’argent dans les vêtements durant vos études ? Eva, parisienne de 24 ans, oui. En alternance avec ses études pour une régie commerciale, elle estime débourser beaucoup trop d’argent en vêtements, mais tente de se corriger. On fait l’autopsie du dressing de cette victime de la mode.

Autopsie du dressing de Eva, 24 ans, alternante et shoppeuse compulsive

Madmoizelle. Comment décririez-vous vos habitudes de consommation mode ?

Franchement, j’en fais trop. J’achète des fringues tout le temps. Je ne m’arrête jamais. Mes parents pensent même que j’ai un problème. Je suis clairement shoppeuse compulsive. En ce moment, j’essaye de me calmer, et d’arrêter d’acheter une pièce dès que je la vois, d’attendre au moins 2-3 jours.

À combien évaluez-vous votre budget shopping annuel ?

En hiver, je dépense davantage qu’en été, car j’adore craquer sur des vestes et des manteaux, qui sont des pièces chères. Je dois claquer entre 3000 et 4000 € par an en shopping, je pense.

Quelle est la pièce la plus chère de votre dressing ?

La veste qui vaut le plus cher mais que je n’ai pas payée si cher, c’est une veste APC en collab’ avec Sacai : elle se revend entre 900 et 1000 € mais je l’ai payée 300 €. Autrement, j’ai un foulard Dior que j’ai hérité de ma grand-mère qui a été estimée entre 600 et 700 € parce qu’il est immense.

La veste Sacai x APC d’Eva.

Quelle est la pièce qui a le plus de valeur sentimentale à vos yeux ?

C’est un carré Hermès. Parce que c’est le premier cadeau que mon grand-père a fait à ma grand-mère dans les années 1940. Il faut savoir que, si on a encore la boîte de son foulard, on peut bénéficier à vie d’un service de nettoyage gratuit de la part de la maison Hermès.

Le carré Hermès de la grand-mère d’Eva.

Quelle est la pièce la plus vieille de votre dressing que vous avez acheté vous-même ?

Un manteau American Vintage que j’ai depuis que j’ai 16 ans. J’avais économisé super longtemps pour me l’offrir.

Quelle est la pièce la plus récente que vous vous soyez offerte ?

Un pantalon Courrèges que j’ai chiné de seconde main sur Vestiaire Collective. Il n’est pas du tout vintage, il date d’il y a 3-4 ans. Il est en laine froide noire avec une ceinture élastiquée blanche esprit sport.

Le pantalon Courrèges chiné de seconde main sur Vestiaire Collective de Eva.

Quelle est la pièce la moins chère de votre dressing qui fait quand même un effet waouh ?

C’est un bustier noir, avec des manches bouffantes blanches ornées de cœurs noirs qui laissent quand même les épaules dénudées. ll a dû me coûter à peine 10 € sur Asos, je l’avais acheté pour un anniversaire il y a trois ans, et je ne comptais même pas spécialement le remettre, mais je le trouve encore magnifique des années plus tard.

Le bustier noir à manches bouffantes blanches imprimées de cœur Asos d’Eva.

Quel est votre plus fidèle accessoire ?

Une paire de créoles dorées. J’en ai plein en toc, sauf une paire en or que je garde pour les grandes occasions.

La pièce que vous avez déjà en 36 exemplaires mais que vous n’arrêtez pas d’acheter quand même ?

Soit un body noir manches longues, soit un cropped top blanc manches courtes.

Le body noir manches longues, ce basique mode d’Eva.

Quel est le type de pièce que vous rachetez encore et encore et ne portez pourtant jamais ?

Certains de mes cropped tops blancs parce que j’en achète beaucoup trop, et quelques paires de chaussures à talons.

Quel est le type de vêtements que vous prenez le plus de plaisir à traquer ?

Les manteaux et les vestes. Car c’est vraiment ce qui va venir habiller une tenue. Ça peut transformer un look qui paraîtrait trop basique autrement.

Quel est le genre de vêtements que vous détestez devoir vous procurer ?

De la lingerie. J’ai les mêmes soutifs depuis la 4e, parce que je fais la même taille depuis : du 85 B.

Votre meilleure pépite de fripe (en boutiques physiques ou plateformes en ligne) ?

La veste APC x Sacai, que j’ai chinée sur Vinted, et que tout le monde veut me voler. Ou alors une petite doudoune noire sans manches avec un logo Nike vintage que j’ai payée 15 € dénichée dans une friperie. Je voudrais aussi citer un short Levi’s chiné dans une friperie à New York en 2018, qui me fait un boule de malade !

Votre meilleure astuce pour acheter des fringues de seconde main ?

Honnêtement, je pense que je n’en ai pas. L’odeur des boutiques physiques me dégoûte. Je préfère plutôt scroller sur Vestiaire Collective, Vinted, voire Etsy pour des petits créateurs de bijoux, en ayant une idée précise de ce que je voudrais trouver.

Votre futur investissement mode ?

Une veste Yves Saint Laurent.

Est-ce que vous revendez souvent vos vêtements ?

Seulement s’il s’agit de pièces qui pourraient vraiment me rapporter de l’argent, au moins une centaine d’euros, sinon j’ai la flemme.

Est-ce que vous achetez beaucoup de seconde main ?

Ça m’arrive souvent oui, environ une pièce sur trois. Soit parce que je ne peux plus la trouver en première main, soit parce que c’est vraiment peu cher.

Si vous deviez prendre une résolution mode, quelle serait-elle ?

Privilégier vraiment la qualité, acheter de belles pièces qui vont me durer longtemps plutôt que d’acheter des choses hyper tendance sur le moment mais qui se démoderont très vite.

