Voici quels sont les produits les plus recherchés sur Google d’après une étude mondiale 

Certains produits ont plus la côte que d’autres. Qu’ils aient été mis en avant sur TikTok ou qu’ils soient simplement célèbres grâce à leur formule d’exception… Ils ont été élus les produits les plus recherchés sur Google. En voici quelques-uns.

Une étude réalisée par SpaSeekers, a analysé les données de Google de plus de cent pays différents afin d’établir quels produits de beauté sont les plus recherchés dans le monde en septembre 2023. Si certains cosmétiques sont arrivés dans le top sans surprise, d’autres, plus inattendus, pourraient vous surprendre.

Le classement tant attendu

Le produit le plus recherché sur Google est, sans grande surprise, le sérum Niacinamide de The Ordinary. Googlé dans 63 pays, il permet de réduire l’apparence des imperfections, de resserrer les pores dilatés et de réguler la production de sébum. Très apprécié au Canada, en Inde ou encore en Malaisie, il incarne le produit parfait lorsqu’on a une peau grasse à tendance acnéique. Et son petit prix est un véritable avantage à ne pas négliger.

Mais ce dernier partage sa première position avec un autre produit très populaire notamment sur TikTok qui n’est autre que le primer illuminateur « Flawless Filter » de Charlotte Tilbury qui fait un tabac en Australie ou encore aux Pays-Bas. Largement imité, jamais égalé, ce produit séduit par sa facilité d’utilisation et ses résultats sur l’éclat de la peau.

Le troisième produit n’est pas celui que vous croyez

Le produit qui occupe la troisième place de ce classement, n’est étonnamment pas le crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills, l’huile pour les cheveux Gisou ou encore le blush rose glow Dior Backstage mais bien la crème au pot bleu de la marque Nivea. Ce produit qu’on a tous utilisé au moins une fois dans notre vie est un basique que (presque) tous les foyers ont déjà possédé… Et possèdent encore… Malgré une composition parfois discutable à base d’huile minérale, dérivée de la pétrochimie.

Le blush liquide Benetint ou encore le double sérum de Clarins font également partie de ce classement avec la fameuse poudre libre Laura Mercier.

Et qu’en est-il des marques les plus recherchées ?

C’est bien beau de savoir quels sont les produits les plus en Vogue du moment, mais la popularité individuelle de ces cosmétiques sont-il à l’image de celle de leur marque respective ? La réponse est non puisque la première du classement n’est autre que CeraVE. Cette marque testée dermatologiquement est omniprésente et propose une large gamme de soins pour le visage et le corps.

Si CeraVE a la côte, elle est suivie de très près par une concurente de taille : La Roche Posay. Cette marque française est appréciée dans plus de 33 pays et sa réputation n’est plus à faire.

Auriez-vous placé ces différentes marques dans le classement ?

