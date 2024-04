Cette tendance inspirée de la couleur Pantone 2024 va transformer votre mise en beauté cet été

Au-delà de porter un nom pétillant, le Peach Fuzz Make up est également une tendance qui se démarque des autres en ce début de printemps 2024. Et ses nuances de pêche veloutée ne vont probablement pas vous laisser indifférent !

Il y a quelques mois, le « Pantone Color Institute » révélait quelle serait, selon lui, la couleur la plus tendance de l’année. Baptisée Peach Fuzz, cette dernière incarne la nuance d’orange parfaite pour accompagner notre printemps-été. Douce et lumineuse, cette couleur pastel à cheval entre le rose et l’orange évoque un teint d’été, bronzée et en pleine santé.

Le Peach Fuzz, la couleur de l’année 2024 selon Pantone qui va à toutes les carnations

Ni une ni deux, cette dernière devient une véritable tendance mondiale, touchant les domaines de la mode et de la beauté. Les makeup artists n’ont d’ailleurs pas tardé à l’ utiliser pour créer des looks toujours plus doux et originaux. Du full face à la touche discrète… Vous allez pouvoir jouer avec votre look à l’envi quelle que soit votre carnation. Car OUI, la nuance Peach Fuzz convient à toutes les peaux et ce détail a toute son importance.

D’ailleurs, son pouvoir n’est pas seulement esthétique, il agit également sur la façon dont nous sommes perçues, comme l’explique à Vogue France Laura Pressman, Vice-Présidente du Pantone Color Institute :

« C’est une teinte qui apporte un sentiment de gentillesse et de tendresse, communiquant un message de bienveillance et de partage, de communauté et de collaboration. Une nuance chaleureuse et douillette soulignant notre désir d’être ensemble ou de profiter d’un moment pour nous-mêmes ».

https://www.tiktok.com/@marioncameleon/video/7357753025596886305?q=Peach fuzz makeup&t=1713179498042

Comment porter facilement la couleur Peach Fuzz

Comme on vous le disait, la couleur Peach Fuzz (qui n’est ni plus ni moins qu’une nuance d’orange pastel) est relativement facile à porter. On vous la conseille particulièrement sous forme de blush, afin de rehausser votre mine et obtenir un teint solaire particulièrement appréciable au printemps-été.

Pour toutes celles qui aiment mettre en valeur leurs yeux, sachez qu’il existe une MULTITUDE de palettes de fards contenant des nuances de pêche similaires à la Peach Fuzz. Enfin, un crayon à lèvres de cette couleur, sublimé par une touche de gloss pourrait apporter du volume à votre bouche tout en changeant vraiment vos habitudes.

Et si vous souhaitez vous inspirer davantage afin de créer le make up Peach Fuzz qui sera le plus adapté à vos goûts, voici quelques vidéos TikTok…

Découvrez la tendance Peach Fuzz Make up

https://www.tiktok.com/@manelsaoud/video/7354422705950559521?q=Peach fuzz makeup&t=1713179498042

https://www.tiktok.com/@dylenemay/video/7311301496761568518?q=Peach fuzz makeup&t=1713179498042

https://www.tiktok.com/@lenahikaru/video/7320768939988995371?q=Peach fuzz makeup&t=1713179498042

