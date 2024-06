Qu’est-ce que le « pebbling », cette pratique inspirée par les pingouins pour montrer son affection ?

Pour montrer leur amour à leur moitié, les pingouins leur offre des cailloux choisis avec soin. Pour les humains, cette pratique appelée le « pebbling » s’illustre avec l’envoi de mèmes mignons.

Envoyer des mèmes à son partenaire amoureux a désormais un nom. Sur les réseaux sociaux, on appelle ça le « pebbling », un verbe tiré du nom anglais « pebble » pour désigner des petits cailloux. Une initiative directement inspirée par les pingouins qui aiment offrir des cailloux à leur moitié.

Pour les pingouins, une manière de montrer son affection

Selon The Guardian, du point de vue des pingouins, ces cadeaux de pierre ont deux objectif : construire leur nid, et montrer que leur relation est spéciale et monogame. Pour les humains, le pebbling fait office de cadeau d’affection, mais en mèmes. Une sorte d’offrandes en guise de vidéos ou photos drôles et mignonnes. Ainsi, par l’envoi de mèmes, le pebbling serait une manière de faire un clin d’oeil à sa moitié : « J’ai pensé à toi en voyant ça ».

Interrogée par Metro UK, la journaliste et sexologue Gigi Engle affirme que le pebbling est « la chose la plus mignonne du monde parce que les mèmes sont un langage de l’amour aujourd’hui. Le « pebbling » a commencé quand s’envoyer des mèmes est devenu un moyen de créer des connexions avec les autres. » Une manière de faire rire ou sourire son partenaire sans même avoir à discuter. Une version un poil moins risquée que celle des pingouins, puisqu’envoyer des cailloux à sa moitié n’est pas très romantique.

