5 marques de cosmétiques disponibles en Angleterre qu’on aimerait bien avoir en France ASAP

De retour d’un voyage à Londres, j’ai pu lister les marques d’ores et déjà disponibles outre-manche que j’adorerais pouvoir retrouver en France. En voilà 5.

Les britanniques raffolent de beauté. Et même si le géant Sephora ne s’est implanté en Angleterre que depuis 11 mois, on peut retrouver en magasin, des marques exclusives qui sont très difficiles à avoir en France…

Refy

Imaginée par l’influenceuse Jess Hunt, la marque Refy s’est faite une réputation dans le monde de la beauté grâce à des produits dédiés aux sourcils extrêmement performants. Depuis ses premiers pas, la griffe a évidemment bien grandi et aujourd’hui, elle dispose de nombreux produits, dédiés aussi bien au teint, qu’aux lèvres, en passant par ce qui a fait sa réputation, les sourcils. Vegan, cruelty free et sans parfum, cette marque au design épuré a ajouté des actifs comme l’acide hyaluronique, la niacinamide ou des peptides pour rendre ses cosmétiques plus performants. Et il ne nous reste qu’une seule chose à dire : ça fonctionne !

Glossier

Si vous vous intéressez à la beauté depuis quelque temps, vous devez forcément connaître Glossier. En perte de vitesse pendant un moment, la marque est parvenue à se renouveler et à reconquérir son public grâce à des formules spécialement conçues pour apporter de l’éclat à la peau. Cette dernière propose aujourd’hui des produits de teint pour chaque carnation, du maquillage frais et punchy mais aussi une gamme de soins dédiée à maintenir une peau en pleine santé. Sans parler du parfum Glossier You qui est un véritable best-seller de la marque. Si Glossier a déjà ouvert un pop up store en France (à Paris) la marque n’est pour l’instant disponible que sur Internet… Mais c’est déjà ça !

Kosas

Vous aimez regarder du contenu beauté sur TikTok ou encore Instagram ? Vous n’avez donc sûrement pas dû manquer l’engouement autour d’un produit phase de la marque Kosas : son anticerne. En même temps, ce dernier en vaut la chandelle. Gorgé d’acide hyaluronique, de peptides, de caféine et d’arnica, il traite le cerne tout en le camouflant grâce à une formule aussi crémeuse que couvrante. Un produit qui fait écho à l’exigence de Kosas pour qui le maquillage doit seulement embellir la beauté naturelle de la peau et non la couvrir. Mission accomplie, puisque la marque cumule aujourd’hui plus de 522k abonnés sur Instagram et 227k sur TikTok…

Kate Somerville

Après avoir travaillé avec les meilleurs chirurgiens esthétiques et dermatologues du monde, Kate Somerville a décidé d’ouvrir sa propre clinique de soins à Hollywood. 20 ans plus tard, elle est toujours là et a même créé sa marque éponyme de cosmétiques. Si cette dernière était, jusque-là passée sous les radars, c’est une tendance TikTok, celle de trouver le meilleur produit pour retirer les filaments sébacés qui la vraiment fait connaître du grand public grâce à son produit phare : le EradiKate™ 3% Sulfur Daily Foaming Cleanser. Un produit dédié exclusivement à combattre cette problématique, qui offre des résultats très impressionnants dès la première application…

Rose Inc

Issue d’un partenariat entre la mannequin Rosie Huntington-Whiteley et l’entreprise de biotechnologies Amyris, la marque Rose Inc, n’est pas vraiment connue en France. Outre-manche en revanche, les passionnées de beauté font la queue pour pouvoir se procurer des produits épurés issus de cette marque alliant science et maquillage. 100% vegane et cruelty free, cette dernière met l’accent sur les ingrédients non nocifs et chaque produit contient un minimum de cinq principes actifs efficaces. De quoi changer drastiquement la routine beauté.