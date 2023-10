Depuis hier, les paillettes sont progressivement interdites à la vente en Europe

Depuis le lundi 16 octobre dernier, les paillettes, considérées comme polluantes, sont progressivement interdites à la vente en Europe. Une décision prise par la Commission européenne depuis fin septembre afin de limiter la pollution aux microplastiques.

Et voilà, les paillettes dites « libres » sont officiellement interdites à la vente dans l’Union européenne. Une mesure qui « limite les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits » d’après la Commission européenne.

Généralement utilisées pour le maquillage, ces paillettes volatiles faisant moins de 5 millimètres ont tendance à passer entre les mailles des filtreurs d’eau et à se retrouver dans les fonds marins. Une décision qui doit « empêcher le rejet dans l’environnement d’environ un demi-million de tonnes de microplastiques », selon France Inter.

Que faire si on souhaite quand même utiliser des paillettes ?

Pas de panique, les paillettes ne seront pas définitivement rayées du paysage beauté pour toujours ! Des alternatives biodégradables sont maintenant proposées à la vente, pour permettre à tous les adeptes de make up de pouvoir continuer à s’amuser avec leur look.

Les paillettes ne sont pas les seules à être visées par cette interdiction

Cette mesure d’interdiction est beaucoup plus complète qu’il n’y paraît. À compter de ce lundi, certains détergents, produits phytopharmaceutiques, jouets ou encore des dispositifs médicaux seront également prohibés. Les cosmétiques contenant des micro-billes, c’est-à-dire de petites billes de plastique utilisées pour l’exfoliation seront également interdits à la vente. Évidemment, cette mesure va se mettre en place au fur et à mesure, comme l’explique la Commission européenne : « Dans la plupart des cas, l’interdiction de vente s’appliquera après une période de transition plus longue, afin de donner le temps aux parties prenantes de s’adapter aux nouvelles règles et d’identifier des alternatives. »

Pourquoi une mesure de si grande ampleur ?

Dans le plan d’action baptisé « zéro pollution pour l’air, l’eau et le sol » présenté en 2021 par la Commission européenne, celle-ci s’est fixée l’objectif de réduire la pollution via les microplastiques de 30 % d’ici 2030. Un enjeu de la plus haute importance sachant que ces matériaux sont particulièrement résistants et non biodégradables. D’après le commissaire à l’Environnement Virginjus Sinkevicius : « On trouve les microplastiques dans les profondeurs de l’océan comme au sommet de l’Everest, ils sont souvent invisibles, mais présents dans notre sang et ne disparaîtront pas pendant des milliers d’années. Ils sont presque impossibles à nettoyer. »