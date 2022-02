Un sérum végan miracle qui densifie les cheveux affole les réseaux sociaux

Maintenant que l’on sait qu’aucune étude n’a encore réussi à prouver l’efficacité de l’huile de ricin sur la pousse des cheveux, les marques s’en donnent à cœur joie pour trouver LA bonne formule qui va changer le game pour de bon. Et celle de The Ordinary semble avoir trouvé son succès.

Difficile de trouver le bon produit pour apporter plus de densité aux cheveux. Car même si on a envie d’y croire, force est de constater que jusque-là, aucun ingrédient n’a concrètement fait ses preuves.

Mais voilà que The Ordinary sort son sérum capillaire aux multi-peptides densifiants. Dedans, on peut y retrouver en ingrédients principaux des peptides mais aussi de la caféine (pour stimuler la circulation sanguine) et un actif appelé le redensyl qui accélèrerait la croissance des cheveux. Le but étant de créer un environnement optimal pour que la pousse puisse s’effectuer sans encombre. Rajoutons à ça une base émolliente qui pénètre au cœur du follicule pileux et voilà que tout TikTok est accro.



En même temps, les résultats montrés sur les vidéos sont impressionnants. Cheveux de bébés qui se pointent, densité optimale… Les cheveux des TikTokeuses ayant essayé le produit sont brillants et semblent en pleine santé. Voyez plutôt…

Qu’est-ce que les multi-peptides ?

Selon le site de Paula’s Choice :

« Les peptides sont des chaînes courtes d’acides aminés qui fonctionnent comme des briques de construction pour les protéines (collagène, élastine, kératine…). »

Ils permettraient donc de lutter contre les inflammations du cuir chevelu, de le protéger contre les agressions extérieures, mais aussi et surtout de stimuler les cellules souches pour augmenter le flux sanguin et booster l’hydratation. Des éléments qui, mis bout à bout, permettraient de densifier la pousse de façon visible !

Des résultats à une seule condition…

Rome ne s’est pas faite en un jour. Et avoir une belle chevelure volumineuse non plus. Pour obtenir des résultats concluants, il faudra donc vous armer de patience ! Ne vous attendez donc pas à constater une pousse impressionnante pendant la nuit ou après une semaine d’utilisation.

En moyenne, il faudrait attendre au moins un à deux mois de traitement pour commencer à voir les premiers résultats poindre. Ces derniers seront particulièrement visibles au niveau des racines, où des petits cheveux de bébé commenceront à pousser.



Comme toujours, c’est juste une question de temps !

Crédit de l’image de une : @Kelly Reci.