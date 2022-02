The Ordinary mise sur le sulfate pour un nouveau shampoing et Yuka est en PLS

La marque The Ordinary s’apprête à sortir trois nouveaux produits capillaires, dont un shampoing qui annonce fièrement sa concentration en sulfate, un ingrédient pourtant décrié… à tort ?

Lancée en 2016 par le groupe canadien Deciem, la marque de cosmétiques « experts » The Ordinary propose de nombreux produits cosmétiques pour le visage et pour le corps, du maquillage ainsi que quelques références pour les cheveux, dont deux shampoings et un sérum redensifiant à appliquer sur le cuir chevelu.

Pour compléter son offre de soins capillaires, la marque s’apprête à sortir trois nouveaux produits : un shampoing, un après-shampoing et un sérum hydratant. Rien de très folichon me direz-vous, sauf que la marque mise sur un ingrédient très largement critiqué pour son nouveau shampoing : le sulfate. Un parti pris osé que The Ordinary assume totalement.

Shampoing Sulphate 4%, le coup de pied dans la fourmilière signé The Ordinary

Les sulfates font partie de la grande famille des tensioactifs. Ils sont utilisés en cosmétique pour leur pouvoir dégraissant, pour leur faculté à créer une mousse abondante et pour la sensation de propre qu’ils procurent une fois rincés. On les retrouve essentiellement dans les shampoings mais aussi dans d’autres produits lavants comme les nettoyants visage et les gels douche.

Il existe différents types de sulfates qui ont tous des propriétés et des modes de fonctionnement différents. Les plus communs – et aussi les plus décriés – sont le laureth sulfate de sodium (SLES) et le laurylsulfate de sodium (SLS). Mais que leur reproche-t-on ?

A cause de leur action décapante, les sulfates sont accusés de nombreux maux : excès de sébum, irritation du cuir chevelu, longueurs ternes et cassantes, chute de cheveux… En quelques années, ils sont devenus les ennemis n°1.

Pourtant, ce sont bien les sulfates que The Ordinary a décidé de mettre en avant dans son nouveau shampoing Sulphate 4%

Pour son nouveau shampoing à usage quotidien, The Ordinary mise sur une concentration de sulfate à 4% afin de nettoyer efficacement le cuir chevelu sans abîmer la peau ni les longueurs — un pourcentage relativement faible quand on sait que pour un shampoing classique, cette concentration se situe entre 10 et 15%.

Prudvi Kaka, Directeur scientifique, explique au magazine Bustle :

« L’une des principales préoccupations — que le laurylsulfate de sodium (SLS) a le potentiel d’être irritant pour les yeux et la peau — peut être facilement balayée si la formule est bien faite et que les fabricants ont effectué les tests d’irritation appropriés. Et c’est ce que nous avons fait. »

Avec ce lancement fort — les produits seront disponibles le 22 février sur l’e-shop de Deciem —, la marque espère dissiper l’idée selon laquelle tous les ingrédients chimiques sont mauvais, ce qu’elle fait déjà depuis plusieurs mois à travers sa campagne Everything Is Chemicals.

Maintenant, on attend avec impatience le produit The Ordinary faisant la part belle aux silicones ! À moins qu’il n’existe déjà….

