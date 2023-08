Cheveux gras : cette méthode toute simple va vous permettre d’espacer les lavages

Vous avez lavé vos cheveux hier ou avant-hier et vos racines sont déjà redevenues grasses ? Voici une astuce pour retrouver un certain équilibre au niveau de votre cuir chevelu.

Que vos cheveux soient de nature grasse ou qu’ils le soient devenus à cause d’un déséquilibre, sachez qu’il est totalement possible de rééquilibrer votre cuir chevelu. Mais comment ? Clairement, ce n’est pas en les lavant plus qu’ils graisseront moins vite et ça, vous le savez sûrement. En l’occurrence, ce geste d’apparence salvateur va avoir tendance à rendre votre cuir chevelu plus sensible (à cause de l’eau, des shampoings et du sèche-cheveux). Mais alors, quelle est la solution ? La créatrice de contenus @bambidoesbeauty semble l’avoir trouvé. Elle l’affiche sur son compte TikTok comptant plus de 218k abonnés et sa vidéo cumule d’ores et déjà plus de 3,3 millions de vues.

L’acide salicylique : l’actif de référence pour rééquilibrer la production de sébum

L’idée de @bambidoesbeauty est brillante : pour rééquilibrer la production de sébum du cuir chevelu tout en purifiant cette zone parfois difficile à traiter, elle utilise de l’acide salicylique à mesure d’une application par semaine, directement sur ses racines. Après avoir fait pénétrer le soin, et l’avoir correctement laissé poser, il suffit de laver ensuite la chevelure, de la sécher à l’air tiède pour ensuite voir les résultats.

Volume en racine, rééquilibrage de la production de sébum, disparition des sensations de démangeaisons… Cet actif est très efficace pour répondre aux problématiques rencontrées par les cuirs chevelus gras en réduisant la prolifération de bactéries et en ramollissant la couche cornée de l’épiderme. Et la dermatologue Sonia Khorana semble être du même avis puisque cette dernière n’a pas hésité à valider cette méthode sur son propre compte Instagram.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’acide salicylique et ses controverses

Que vous soyez passionné de skincare ou non, vous n’êtes probablement pas étranger aux polémiques concernant l’acide salicylique. Selon le site Inci Beauty, il fait partie des actifs classés CMR de catégorie 2 (règlement CLP, ECHA), c’est-à-dire qu’il existe de forts doutes quant à sa toxicité sur la reproduction, son caractère mutagène et cancérogène. Pour l’instant, ces faits ne sont pas confirmés et l’acide salicylique doit être limité à 3% dans les produits à rincer pour les cheveux.

Pourquoi les cheveux deviennent parfois gras ?

Il existe plusieurs raisons qui peuvent amener le cuir chevelu à graisser plus vite. Certains sont gras par nature, et dans ce cas, c’est un type et non un état capillaire. Pour le savoir, c’est très simple : vos cheveux ont toujours fonctionné comme ça depuis votre enfance, ils n’ont pas changé avec le temps. Si ça n’est pas le cas, c’est soit le signe que des soins trop abrasifs ont pu dénaturer votre cuir chevelu en agressant sa barrière cutanée, soit que vous lavez vos cheveux trop souvent, soit que vous les séchez à une température trop importante. Dans tous les cas, les laver plus ne changera rien. Seuls des soins adaptés et rééquilibrant permettront de retrouver un rythme de lavage optimal (2 à 3 fois par semaine). Il faut simplement s’armer d’un peu de patience pour en arriver là. Courage !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.