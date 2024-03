Ce blush en stick cartonne sur les réseaux sociaux et voici pourquoi 

Il suffit de se connecter quelques minutes sur TikTok ou Instagram pour voir continuellement ce blush en stick passer sous nos yeux. Mais qu’a-t-il de plus que les autres ?

Trouver le blush parfait n’est pas chose facile. Ce dernier se doit de donner bonne mine sans ternir l’éclat naturel de la peau ou en faire trop. Il doit également être justement pigmenté (ni trop ni pas assez) pour lui permettre d’être visible sans nous faire un visage de clown. Bref, l’affaire est loin d’être simple. Mais les utilisatrices de TikTok se sont occupées de faire ce travail à notre place et de dénicher LE blush qui nous fera oublier tous les autres. Son nom ? Le On-The-Glow Blush de Pixie. Ce qu’on aime chez lui ? On vous explique !

Un blush qui offre un glow incroyable

La particularité de ce blush en stick, c’est avant tout sa formulation. Crémeux, il s’applique à l’envi et dépose une couche de couleur transparente sur les pommettes, le nez et sur tous les points du visage où vous souhaitez obtenir du relief. Mais c’est surtout son côté hydratant, obtenu grâce à un mélange à base de ginseng, d’aloe vera et d’extraits de fruits qui lui permet de sublimer l’éclat naturel de la peau en un seul passage.

https://www.tiktok.com/@pixibeauty/video/7205742562731117867?q=pixie blush&t=1710753067281

Un produit on-the-go hyper pratique

Au-delà de sa formulation irréprochable, ce blush en stick dispose d’un atout non négociable : il est très pratique à utiliser. Sous forme de petit stick, il se glisse dans le sac et peut s’appliquer ou se ré-appliquer au besoin ou à l’envi. Que vous souhaitiez l’utiliser le matin pour vous donner bonne mine avant un rendez-vous professionnel ou le soir en sortant du bureau… Il se dégaine et s’applique ultra facilement ! Il suffit de déposer la juste dose de produit sur le visage et de l’estomper au doigt si besoin.

D’ailleurs sur TikTok, des centaines de vidéos ont déjà été postées montrant des personnes appliquant leur blush Pixie dans le métro, dans la voiture ou tout simplement à la plage (parce que oui, on peut vouloir se maquiller à la plage). Plutôt pratique, non ?

https://www.tiktok.com/@sunyatoo/video/7286080151727705351?q=pixie blush&t=1710753067281

Shoppez le On-The-Glow blush de Pixie

