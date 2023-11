Sur TikTok, deux sœurs se confessent auprès de leur mère décédée et c’est hilarant

Le deuil ne se gère pas de la même manière pour tout le monde, et ces sœurs orphelines le prouvent avec humour et bienveillance.

On peut être en deuil et pleurer. On peut être en deuil et se marrer. On peut aussi tout faire en même temps, tout ressentir, et c’est OK. S’il y a bien un moment où le jugement des autres est aussi intéressant qu’un poil de cul frisé, c’est là.

Sur TikTok, deux sœurs, qui ont perdu leur mère quelques mois auparavant, publient une vidéo très touchante et étrangement drôle, où elles se confessent, face caméra.

Être en deuil et se marrer, le combo possible

Dans cette vidéo, intitulée « confessions à notre mère décédée » les deux jeunes femmes essayent d’avouer, entre deux fous rires, tous les petits malheurs qui leur sont arrivés depuis que leur mère est morte.

Elles expliquent, hilares, avoir découvert qu’elles devaient payer les impôts de leur mère, même si cette dernière est décédée, puis l’une des sœurs avoue qu’elle a chopé une gastro qui lui a fait louper la babyshower de leur autre sœur, et la deuxième jeune fille s’excuse auprès de sa mère de ne pas avoir pleuré aux funérailles. Ce n’est pas qu’elle n’était pas triste, c’est juste qu’elle était si enceinte qu’elle avait peur de vomir à ce moment-là.

Cette vidéo, où les deux jeunes femmes rient si fort face à leurs aventures et erreurs, est extrêmement rafraichissante. Elle nous montre deux femmes qui restent des gamines qui avouent leurs conneries à leur mère, rendant son souvenir vivant et incroyablement doux.

Cette vidéo est pleine de vie, et les commentaires qui l’accompagnent nous font tout aussi rire que pleurer : une utilisatrice explique notamment que pour sa part, elle n’a pas pleuré à l’enterrement de sa mère parce qu’elle avait pris accidentellement les médicaments contre l’anxiété de son frère, au lieu de son propre traitement contre ses soucis de thyroïde.

Une autre avoue que sa mère est également décédée et qu’elle devrait lui avouer qu’un de ses créanciers la poursuit en justice. Enfin, d’autres utilisatrices et utilisateurs remercient ces deux jeunes femmes pour cette vidéo rafraichissante qui fait un bien fou à celles et ceux qui vivent un deuil, et qui sont empêtrés dans la douleur.

Le rire reste un remède fabuleux.

