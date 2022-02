Qu’est-ce que le clowncore, l’esthétique bariolée et barrée qui envahit TikTok ?

Pourquoi les clowns envahissent TikTok ? Lassée de la pandémie, la jeunesse s’adonne à coeur joie aux gardes-robes colorées des pitres de cirque qui incarnent à la fois l’absurdité contemporaine, nos désirs nostagiques et rêves de gaité.

Sur TikTok, de nombreuses vidéos s’accompagnent du hashtag #ClownCore car elles se revendiquent d’une esthétique clownesque. Comprendre : des pantalons bouffants, de gros noeuds papillons, des motifs graphiques tels que les pois, les rayures, les losanges et les damiers, et surtout beaucoup de couleurs.

Pourquoi le #Clowncore envahit TikTok ?

Ce style maximaliste se prête particulièrement à cette plateforme où les vidéos les plus virales correspondent souvent à celles qui peuvent être les plus frappantes visuellement.

Le clown fait aussi partie de ces figures particulièrement clivantes auxquelles on peut être confronté dès l’enfance, pouvant susciter la plus grande des fascinations (comme celle qu’on peut éprouver pour le personnage d’Harley Quinn) ou des répulsions (jusqu’à atteindre la coulrophobie que Ça exploite tant).

Profondément ancré dans l’imaginaire collectif et la culture populaire, le clown peut activer de la nostalgie chez certaines personnes, et retenir l’attention — en plus des couleurs vives, des motifs hypnotiques, et d’une potentielle gestuelle comique.

Du cirque au podium, les clowns conquièrent la mode

Mais loin de se cantonner à TikTok, le clowncore se retrouve également dans la mode créative et de luxe depuis des lustres.

Il fait partie de l’esthétique d’un créateur comme Jeremy Scott, chez sa propre marque ainsi que chez Moschino où il officie depuis 2013. Il y signe des silhouettes bariolés, pleines de clin d’oeil à des figures de l’enfance comme les poupées Barbie, des peluches, ou bien sûr Ronald le clown de McDonald.

Collection Moschino printemps-été 2019 par Jeremy Scott. © Moschino.

Le jeune créateur Christopher John Rogers s’inspire lui aussi régulièrement de figures clownesques, en particulier celles de la commedia dell’arte si reconnaissables que sont Pierrot (souvent habillé en noir et blanc, le visage enfariné, avec parfois l’air triste) et Arlequin (habillé de losanges multicolores).

Déstructurer le motif de l’arc-en-ciel fait aussi partie de ses marques de fabrique qu’on pourrait relier aux pitres de cirque.

L’univers des clowns sert également d’inspiration aux jeunes créatrices Sintra Martins (de la marque Saint Sintra) et Hester Sunshine (de la marque Sunshine by Hester).

Mais pourquoi un tel intérêt soudain pour cette figure ? Le média Refinery29 vient de poser la question à Kayla Marci, analyste de marché de la plateforme d’analyse de vente au détail EDITED, qui y lit une possible réaction à la pandémie :

« Bien que l’esthétique Clowncore puisse inclure des éléments plus sombres, sa présence dans la mode et la beauté est traditionnellement véhiculée comme une interprétation extrême de l’habillage à la dopamine [pour booster son propre moral]. L’humour et l’optimisme sont insufflés à travers des palettes de couleurs éclatantes et des graphismes enfantins qui continuent de résonner dans les collections des détaillants. »

L’esthétique clownesque séduit une jeunesse en quête de dopamine

EDITED relève ainsi que les graphismes arc-en-ciel ont connu une augmentation de 11% sur l’année 2021 par rapport à 2020, tandis que les motifs smiley ont augmenté de 37%. Et le clowncore devrait encore gagner du terrain en cette année 2022.

Coïncidant peut-être avec cette mouvance clowncore, il s’avère aussi que les imprimés losanges et damiers sont particulièrement tendance en ce moment. Et c’est sans doute le moyen le plus simple et socialement assumable de s’y adonner sans être véritablement prise pour un clown à l’école, au bureau, ou dans sa vie sentimentale !

À moins que ce ne soit délibéré, pour faire passer un massage…

Crédit photo de Une : captures d’écran TikTok.