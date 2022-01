Seth Gueko, rappeur condamné pour violence aggravée, défile pépère à la Fashion week

Le rappeur qui avait été condamné à 18 mois de prison en 2013 pour avoir traîné par les cheveux sur une quinzaine de mètres une femme en 2010, vient de défiler pour la marque française Egonlab à Paris.

Comment se démarquer quand on est une nouvelle marque en manque d’attention, a fortiori pendant une pandémie qui relègue l’intérêt pour la fashion week au second plan ? Les jeunes créateurs français Florentin Glémarec et Kevin Nompeix, qui ont fondé ensemble la griffe Egonlab il y a deux ans, ont choisi pour leur tout premier défilé le 18 janvier 2022 dans le cadre de la semaine de la mode masculine parisienne de jouer sur un casting choc.

Seth Gueko traîne une femme par les cheveux, passe en prison, et revient mannequin

« On est pas des Fashion victime (sic) mais des criminels de la mode… » trouve pertinent de légender Nicolas Salvadori, alias Seth Gueko, après avoir ouvert le défilé Egonlab le 18 janvier 2022. © Capture d’écran Instagram.

Dans l’Oratoire du Louvre, temple protestant au coeur de Paris, le rappeur Seth Gueko a ouvert le défilé vêtu d’un long manteau-cape digne d’un pape gothique, avec un brûle-parfum pour purifier la salle.

Nicolas Salvadori, de son vrai nom, a traîné une femme par les cheveux sur une quinzaine de mètres, tranquillement installé depuis sa voiture le long des Champs-Elysées en 2010. Cet épisode a entraîné 5 jours d’ITT pour victime. Et le rappeur a été condamné en 2013 à 18 mois de prison.

Le look d’ouverture étant censé donné le la d’une collection, la définir, d’autant plus que c’est le plus partagé à travers les médias, qu’Egonlab choisisse une telle personnalité tient d’un choix délibéré.

Egonlab imagine « une liberté totale d’être et de penser »

La note d’intention du défilé le confirme, puisqu’elle précise que cette collection baptisée EGONIMATI (probablement un jeu de mot entre le nom de la marque Egonlab et les théories du complot Illuminati) imagine :

« Une société secrète chargée d’instaurer le bonheur universel – un nouvel ordre mondial fondé sur une liberté totale d’être et de penser ».

Si vous avez l’impression de lire en creux « On ne peut plus rien dire dans la vraie vie, alors faisons-en une fiction mode », bienvenue dans le club des lassées du foutage de gueule.

Les créateurs Florentin Glémarec et Kevin Nompeix viennent quand même de recevoir 100 000€ du prix Pierre Bergé lors du concours de mode qu’est l’ANDAM 2021. Ils ont donc choisi pour leur premier défilé avec plus de moyens, d’enchaîner les clins d’oeil religieux grossièrement subvertis par des détails se voulant punk et gothique, tout au long de cette collection qui voudrait réconcilier les générations, les genres, et les sexualités, d’après eux.

La glamourisation des violences sexistes en pleine Paris Fashion Week

Notons que la cabine comptait également l’épouse du rappeur condamné pour violence aggravée à l’encontre d’une femme, Ndiaye Salvadori. Les mauvaises langues diront que ça pourrait avoir comme avantage collatéral pour les créateurs de se prémunir de toutes accusations de banalisation et glamourisation des violences sexistes, tout en jouant sur les grosses ficelles d’un storytelling facile autour de l’idée d’un remariage symbolique dans le cadre d’un défilé parodique de messe noire à l’Oratoire du Louvre.

« À la vie à la mort 💀 🖤 » trouve pertinent de légender Ndiaye Salvadori, épouse de Seth Gueko, qui a également défilé pour la marque Egonlab le 18 janvier 2022. © Capture d’écran Instagram.

Toujours est-il qu’en faisant ouvrir leur premier défilé par Seth Gueko, Egonlab participe, que ses créateurs le veuillent consciemment ou non, au moins à la banalisation des violences sexistes. Même si la justice n’a pas caractérisé les faits comme tels, difficile d’ignorer cette dimension dans l’action de traîner une femme par les cheveux, depuis sa voiture. Datée de 2010 et condamnée en 2013, cette performance de masculinité toxique semble aujourd’hui célébrée (pour ne pas dire sanctifiée) par ce défilé orchestré par deux autres hommes.

Alors, certes, Nicolas Salvadori a purgé sa peine, mais c’est bel et bien sa glamourisation hypermédiatisée dans le cadre de la Paris Fashion Week qui pose aujourd’hui question, de façon homologue à la couverture des Inrocks en octobre 2017 consacré à Bertrand Cantat, auteur condamné d’un uxoricide sur Marie Trintignant. La capitale de la mode a-t-elle les idoles qu’elle mérite ?

Crédit photo de Une : Instagram d’Egonlab.