S’habiller en jaune, orange et rose serait bon pour le moral… et même la carrière

S’habiller coloré, c’est bon pour le moral, et même la carrière, en plus d’être tendance ! C’est la conclusion qu’il nous arrange de tirer de certaines études pour nous remonter le moral dans les chaussettes à cause de la pandémie.

Par temps gris, la tentation de ne s’habiller qu’en anthracite et noir grandit. Pourtant, profiter de ses vêtements pour booster son humeur peut s’avérer particulièrement judicieux !

Sans pour autant tomber dans des théories proches de la chromathérapie, pseudo-médecine qui prétend pouvoir soigner des maladies par des longueurs d’onde de couleurs, on observe que certaines teintes auraient un effet bénéfique sur le moral… en plus d’être particulièrement tendances en ce moment.

Rose, jaune et orange, couleurs porte-bonheurs et tendance

Une étude relayée en 2020 et relayée dans la revue scientifique Psychological Science a mesuré la façon dont on a tendance à associer les couleurs à certaines émotions. Il a ainsi été demandé à un panel de 4598 personnes venant de 30 pays distincts et parlant 22 langues différentes de relier 20 émotions à un éventail imposé de 12 teintes.

Parmi les 240 combinaisons possibles, les couleurs les plus souvent associées à la joie étaient le rose, le jaune et le orange. De là à dire qu’on peut les porter pour procurer de la joie à soi-même et aux gens qui nous voient, il n’y a qu’un pas… que beaucoup de marques ont déjà franchi avec joie puisque ce sont parmi les teintes les plus populaires des collections prévues pour la rentrée ! Ce sont notamment Versace et Christopher John Rogers qui le montrent.

À ce sujet, Jonathan Anderson, le directeur artistique de la maison de luxe espagnole Loewe, associe ces envies de couleurs vibrantes au désir de sortir de la pandémie avec optimisme.

Dans une interview-vidéo réalisée par Loïc Prigent à propos de sa nouvelle collection pour l’automne-hiver 2021-2022, étonnamment colorée venant de lui, il expliquait ainsi :

« C’est la première fois qu’on va vers des couleurs si intenses, si saturées. […] Je crois qu’à mesure qu’on sort de cette pandémie, nous allons en vouloir plus. Je veux aller danser, en boîte, boire, m’amuser ! La couleur est un bon moyen de rester positif. On veut des vêtements qui ont une énergie, même de la vitesse. […] Je me sens très optimiste, c’est un moment positif pour la mode. Un moment où nous pouvons changer les choses et sortir de nos zones de confort. »

Effectivement, du luxe jusqu’aux marques grand public, les couleurs se conjuguent comme jamais, devenant un moyen d’en finir avec la monotonie de la pandémie. Dans un article de juillet 2021, le grand magazine de mode Harper’s Bazaar américain confirme que la tendance se trouve surtout du côté des couleurs chaudes — jaune, orange, et rose en tête.

Et pour parvenir aux plus belles associations, la modeuse Marine, alias Prête moi ta veste, déborde de conseils afin d’aborder un style plus vitaminé qui booste le moral.

S’habiller colorer peut aider pour la confiance et se distinguer, donc pour la carrière

Les couleurs pourraient même avoir un effet bénéfique sur la vie pro, d’après une autre étude ! Publiée en 2015 et Menée par Case Station, une entreprise d’accessoires pour portables, elle a mesuré qu’une personne sur cinq ayant entre 18 et 34 ans estime qu’arborer des teintes vives a contribué à l’obtention d’une promotion, et 20% pense aussi que cela à jouer en leur faveur pour leur demande d’augmentation.

Parmi les 2000 personnes sondées, près de 30% se sentent plus optimistes, confiantes et créatives lorsqu’elles portent de la couleur. C’est même sûrement apprécié par leurs collègues, vu que 25% des gens interrogés se réjouissent d’avoir des collaborateurs chatoyants.

Bref, cet été, c’est sans doute LE moment parfait pour s’essayer à plus de couleurs dans sa vie !

