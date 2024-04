Pour ou contre les mi-bas semi-opaques, des chaussettes de mamie à hype ?

Longtemps considéré comme une faute de goût mémérisante, porter des mi-bas semi-opaques devient une tendance mode forte pour ce printemps-été 2024 comme en attestent de nombreux défilés de la fashion week. Mais comment l’adopter sans faire mémé ? Et si les mamies étaient des icônes de mode sous-estimées finalement ?

Si l’on vous demande de visualiser des chaussettes de mamie, vous pensez peut-être à des bas de contention couleur chair ou dans une teinte noire semi-opaque. Eh bien, c’est précisément ce qui devient à la mode depuis plusieurs saisons déjà. Des modeuses affichent fièrement les leurs en les portant avec des jupes et/ou des shorts afin de bien exhiber l’intégralité de cet accessoire à la réputation mémérisante. Pourtant, rappelons l’essentiel : les mamies peuvent être très cool et on a beaucoup à apprendre d’elle, y compris niveau confort et style. Autopsie d’un accessoire controversé.

D’où vient la tendance des mi-bas ?

La tendance mi-bas sur les podiums de : Prada printemps-été 1994 ; Prada Pre-Fall 2009 ; Vivienne Westwood Red Label automne-hiver 2016 ; Fausto Puglisi printemps-été 2017 ; Rochas automne-hiver 2017 ; Prada printemps-été 2019.

C’est un accessoire qu’a toujours chéri et affiché fièrement Miuccia Prada dans plusieurs de ses collections depuis les années 1990. Sous forme de chaussettes hautes en laine opaque sur son podium Prada printemps-été 1994, ou de mi-bas semi-opaques pour le Pre-Fall 2009 par exemple. Outre cette précurseuse, on doit cette résurgence contemporaine à un lobbying de plusieurs années : chez Vivienne Westwood Red Label automne-hiver 2016, Fausto Puglisi printemps-été 2017, Rochas automne-hiver 2017, Prada printemps-été 2019, Christian Dior automne-hiver 2020, Koché printemps-été 2021, ou encore Lanvin automne-hiver 2022.

Comment la tendance des mi-bas semi-opaques s’est imposée des podiums à la rue ?

La tendance mi-bas sur les podiums Koché printemps-été 2021 ; Lanvin automne-hiver 2022 ; Christian Dior automne-hiver 2020 ; Jacquemus automne-hiver 2023 ; Vaillant printemps-été 2024.

Depuis, c’est l’avalanche, puisque cela devient l’un de ses accessoires phares des influentes collections Christian Dior printemps-été 2023, Jacquemus automne-hiver 2023, ou encore pour le printemps-été 2024 de Vaillant, et Martine Rose.

Comment porter la tendance mode des mi-bas ou des chaussettes transparentes à afficher fièrement ?

Bref, c’est devenu une tendance incontournable sur les podiums, mais aussi dans la rue aux pieds des modeuses les plus intrépides. C’est une façon presque pudique d’adopter la trend du selfwear qui consiste à porter des vêtements transparents le plus révélateur possible. Que ce soit de la lingerie, un naked-top, ou même des ballerines en résille surnommées naked-shoes. Les mamies en bas de contention qui font passer leur confort avant tout ont tout compris et peuvent nous apprendre beaucoup.

Pour porter cette tendance, il suffit simplement de porter ce genre de chaussettes transparentes hautes ou mi-bas semi-opaques avec des vêtements qui permettent de les afficher fièrement. Comme un short, un bermuda ou une jupe. En haut, vous pouvez aussi redoubler la carte de la transparence, en portant par exemple un naked-top sur une brassière avec un blazer ou un trench. Et bas(ta) !

