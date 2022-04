Plutôt que de désigner « nude » une teinte de beige qui ne correspond à la peau nue que de certaines personnes claires de peaux, Marks & Spencer préfère s’exprimer de façon plus inclusive en parlant de teintes « amande », « opaline » ou encore « ambre » .

Au rayon collants comme au rayon chaussures ou même du côté du maquillage, on peut bien souvent lire couleur « chair » ou « nude ». Dans les deux cas, cela désigne une sorte de nuance de beige, qui correspond davantage aux personnes claires de peau. Soit, une façon d’induire que les personnes blanches servent de référence centrale, du standard à partir duquel tout le monde devrait pouvoir se conformer. Et si votre couleur de peau ne correspond pas à ce que les industries de la mode et de la beauté présentent comme un « nude » faussement universel, cela peut vous donner l’impression de ne pas avoir la bonne couleur de peau.

Marks & Spencer change son vocabulaire pour rendre « nude » plus inclusif

Comme le langage raconte toujours beaucoup de notre conception du monde, Marks & Spencer vient de décider de cesser d’employer l’expression « nude » pour désigner uniquement une teinte de beige clair qui ne correspond qu’à une partie de la population. À la place, le grand distributeur britannique utilise désormais l’expression « nude » comme un terme-parapluie et enrichit donc son vocabulaire pour parler de tout un éventail de couleurs qui font la beauté de la diversité du vivant.

La page produit d’un rouge-à-lèvres liquide Marks & Spencer qui stipule le changement de vocabulaire de la marque pour s’affirmer plus inclusif. © Capture d’écran de l’eshop de Marks & Spencer.

On peut ainsi lire sur la page produit d’un rouge à lèvres Marks & Spencer par exemple :

« Vous avez remarqué quelque chose de différent ? Nous avons revu nos noms de produits et de couleurs conformément à notre engagement à célébrer la diversité et l’inclusion. Nous supprimons tous les noms qui, selon nous, ne reflètent pas cet engagement. Ce produit avait une variante appelée Nude que nous avons modifiée en Amande. Ne vous inquiétez pas si le nom sur l’emballage semble différent, notre emballage prend un peu plus de temps à mettre à jour. »

Ne plus laisser les autres carnations sur le b(l)anc de touche du nude

Chez Marks & Spencer, le nude ne désigne plus seulement des tons beiges clairs, mais bien tout un éventail de carnations jusqu’aux plus foncées désignées « rich quartz ». © Capture d’écran de l’eshop de Marks & Spencer.

Outre amande, on peut également trouver topaze, ambre, opaline, ou encore quartz foncé. Et si cela peut sembler égarant pour les personnes vraiment trop habituées aux anciennes appellations, pas de panique : la marque mentionne également le nom des teintes précédentes encore quelques temps en guise de transition.

Ce qui peut sembler n’être qu’un détail tient donc en réalité d’un changement culturel intéressant afin de décentrer le regard pour une meilleure prise en compte des différentes personnes faisant société ensemble. Plutôt que de les laisser sur le b(l)anc de touche du nude.

Chez Monoprix, le nude désigne surtout du beige clair. © Capture d’écran de l’eshop de Monoprix.

En attendant, de notre côté de la manche, chez Monoprix qu’on pourrait considérer comme l’équivalent français de Mark & Spencer, on continue d’appeler « nude » une nuance de beige clair qui ne correspond à la couleur de peau nue que de certaines personnes… Vivement une mise à jour afin de mieux inclure les 50 nuances de nude.

À lire aussi : « La mode est politique » affirme la journaliste Mélody Thomas dans un livre illustré

Crédit photo de Une : Marks & Spencer