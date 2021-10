La tendance makeup monochrome signe le grand retour du nude

Bye bye fards à paupières bleu canard et lipsticks violets : le nude est de retour et il n’a pas le temps de niaiser ! Zoom sur la tendance monochrome pour un look tout en douceur.

Très populaire il y a une dizaine d’années, notamment suite à la sortie de la célèbre palette Naked d’Urban Decay, le makeup nude est finalement tombé dans les abîmes des tendances beauté, remplacé par des smokeys ténébreux et des aplats de couleurs pop d’inspiration sixties.

Mais à voir les looks des derniers défilés, il semblerait qu’il n’ait pas dit son dernier mot !

Le maquillage monochrome, qui consiste à utiliser la même teinte naturelle sur les yeux, les joues et la bouche a réussi à attirer toute notre attention pour cet automne-hiver. Marieke Thibaut, National Makeup Artist chez MAC Cosmetics, partage avec Madmoizelle ses astuces de pro pour adopter la tendance à pinceau levé.

La tendance monochrome, une ode à la singularité de chacune

Le monochrome n’est pas une tendance comme les autres : il ne s’agit pas d’apprendre une nouvelle technique de maquillage, ni de réussir à marier des couleurs plus ou moins assorties. Non, le monochrome demande une implication plus personnelle, une vraie connaissance de son reflet et des teintes qui se fondent le mieux à sa peau.

Pour Marieke Thibaut, « il ne faut pas chercher un effet unique mais bien à mettre en valeur la singularité de son visage ».

Plus facile à adopter que d’autres tendances récentes comme le rouge à lèvres noir et les sourcils décolorés, le look monochrome mise sur des tons naturels de bois de rose, d’acajou ou encore de terre brûlée. « Chaque carnation y trouvera son compte car le but est d’amplifier les couleurs qui sont naturellement présentes dans la peau », ajoute Marieke.

Comment adopter le maquillage monochrome ?

Afin d’obtenir un look harmonieux pile-poile dans la tendance, les yeux, la bouche et le teint doivent être savamment travaillés. Pour les paupières, la maquilleuse professionnelle conseille de s’inspirer de la teinte naturelle de sa peau :

« Quand on a des cernes foncés ou des petits vaisseaux apparents, on a tout de suite le réflexe de vouloir masquer cette pigmentation, mais c’est dommage ! Au contraire, dans le cadre du monochrome, c’est très intéressant de partir de cette base pour amorcer le maquillage. En fonction du sous-ton de sa peau, on peut tester différentes teintes qui vont du rose pèche au brou de noix. La seule règle, c’est de choisir une couleur un à deux tons plus foncé que sa carnation afin d’apporter du contraste au visage. »

Après avoir appliqué une base transparente (idéale pour faire tenir les fards sans masquer la peau), on peut fondre un fard à paupières sur sa toute sa paupière mobile — en faisant attention à bien estomper au niveau de l’arcade orbitaire — ainsi que sur son ras de cil inférieur. Marieke a une préférence pour les fards crèmes, qui sont faciles à travailler et qui permettent de conserver la texture de la peau en transparence.

Pour le reste du maquillage du regard, c’est en fonction de ses goûts :

« On peut passer tout de suite au mascara ou rajouter un trait de liner pour plus d’intensité. On peut aussi jouer avec les rendus et tapoter un fard pailleté sur le centre de sa paupière pour attraper la lumière. Il ne faut surtout pas oublier de s’amuser, même lorsqu’on cherche à adopter une tendance plus “naturelle” ! »

Selon le look recherché, un seul et unique produit peut être utilisé pour les yeux, les joues et la bouche. Tout est une question d’équilibre :

« Si on applique une texture irisée sur les pommettes et sur les lèvres, il vaut mieux opter pour un regard mat. De la même façon, si on décide de tenter la paupière glossy, c’est plus intéressant de partir sur des textures veloutées pour le visage et la bouche. »

Et pour le reste du maquillage ? La National Makeup Artist conseille de ne pas négliger le travail du teint. La toile doit être la plus nette possible pour mettre en valeur le monochrome.

« Pour unifier la peau sans effet de matière, je conseille de corriger les petites imperfections, rougeurs et traces de fatigue avec un correcteur, puis de balayer un fond de teint poudre sur tout le visage pour donner un aspect peau de pêche très naturel. »

3 idées pour un look monochrome

Le maquillage monochrome pêche pour une peau claire

Coffret maquillage blush et gloss Resting Peach Fenty Beauty 25€

Fard à paupières My Tweedy MAC 22€

Le maquillage monochrome taupe pour une peau mate

Fard à paupières nacré Melon Yves Rocher 9,90€

Blush effet naturel Soft Mauve Kiko 9,99€

Rouge à lèvres liquide Over The Taupe MAC 26€

Le maquillage monochrome brique pour une peau foncée

Fard à paupières mat Frisky NYX 4,90€

Blush poudre Liberté NARS 33€

Rouge à lèvres Love Me Marrakesh Me Later 26€

À lire aussi : Le kitten-eye liner devient l’une des principales tendances beauté de cet automne

Crédits photos images de Une : @makeupwith_tash, @claudianeacsu, @emilie_merle_make_up