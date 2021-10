On applique peut-être mal notre mascara depuis tout ce temps et personne ne nous a prévenues

Vous êtes un peu lasse d’avoir les cils collés qui finissent par retomber après avoir appliqué votre mascara ? Voici un nouveau hack pour des cils XXL !

Quand certaines s’appliquent à faire tournoyer le mascara sur leurs cils afin d’obtenir un résultat homogène, d’autres misent plutôt sur la méthode zig-zag pour booster leur longueur.

Mais d’après une première vidéo postée par la tiktokeuse @makeupbylxna, il y aurait un moyen de booster l’efficacité de ces petits gestes simples. Comment ? Tout simplement en les combinant ! Une méthode qui s’appelle le « Zick Zack ».

La technique qui tue pour appliquer son mascara

La technique mise en avant par @makeupbylxna comporte plusieurs étapes.

Dans un premier temps, elle tire sa paupière vers l’extérieur et applique son mascara horizontalement sur ses cils en maintenant la brosse à la verticale. Ce geste permet de déposer du produit sur les cils extérieurs — souvent les plus difficiles à dompter.

Ensuite, place à l’application « classique » du mascara. @makeupbylxna vient brosser les cils vers le haut pour leur donner la forme qu’elle souhaite et leur apporter plus de longueur.

Pour terminer, elle sépare ses cils avec un goupillon afin d’éviter les paquets. Pour ce faire, elle passe la brosse (propre) sur les cils en effectuant un mouvement de zig zag.

De son côté, @suzi_sina apporte un petit twist à la technique de @makeupbylxna en superposant les couches de mascara pour obtenir volume et longueur. Car, comme vous le savez, en matière de mascara, chacun a ses préférences…

L’avantage : pas besoin de base !

Si cette technique fait de plus en plus d’adeptes, c’est parce qu’elle n’impose pas l’utilisation d’une base pour densifier les cils ou les allonger. Un bon mascara (waterproof, coloré ou noir intense, en fonction de vos envies et besoins) couplé à une suite de mouvements suffisent pour obtenir un très joli résultat homogène.

Gain de temps, gain d’argent, on aime le concept.

3 mascaras qui vont aideront à adopter cette technique

Mascara volumisant, Rare Beauty, 23€

Mascara Pillow Talk, Charlotte Tilbury, 29,90€

Mascara double brosse, Huda Beauty, 27€

Crédits de l’image de une : @makeupbylxna, @suzi_sina, @rachelrigler.