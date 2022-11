Cette technique d’application du fond de teint originale fait le buzz en Corée

Bye-bye éponges, pinceaux et autres accessoires pour appliquer le fond de teint ! En Corée, c’est un outil plus original qui fait parler de lui pour un résultat ultra naturel : la spatule !

Pour appliquer son fond de teint sans risquer les traces de doigts, on peut compter sur différents outils comme les pinceaux et les éponges à maquillage en silicone ou en mousse type Beauty Blender. Plébiscités par les professionnels comme par les particuliers, ces accessoires beauté très pratiques permettent de fondre la matière sur la peau et de l’étirer au maximum, évitant ainsi les effets de surépaisseur et les démarcations.

Ces derniers mois, un instrument à mi-chemin entre le couteau à beurre et la truelle fait particulièrement parler de lui pour son efficacité mais aussi pour son originalité : la spatule. Et il est spécialement populaire en Corée, où de nombreux makeup artist l’utilisent pour obtenir le fameux teint zéro défaut criant de naturel des idoles de la K-pop.

La spatule, un accessoire original pour appliquer le fond de teint

Dans une vidéo TikTok visionnée plus de 1,5 million de fois, la créatrice de contenu coréenne @jennypysch_ a récemment expliqué la marche à suivre pour utiliser la spatule et obtenir un teint de rose de Sharon, la fleure nationale.

Après avoir appliqué une pompe de fond de teint liquide sur le dos de sa main (elle utilise un produit de la marque Kosas, non distribuée en France mais dont on retrouve certaines références chez MonCornerB), la jeune femme fait glisser la tranche de la spatule dans le produit afin d’en prélever une petite quantité, puis passe l’accessoire sur sa peau de façon horizontale, en partant du centre du visage et en remontant vers les oreilles, de façon à étirer la matière vers l’extérieur.

Elle utilise ensuite une éponge légèrement humidifiée afin de peaufiner le résultat, puis ajoute une seconde couche de produit pour obtenir la couvrance désirée. Et clairement, le résultat fait envie !

Si on était mauvaises langues, on dirait que la peau plus que parfaite (et peut-être lissée grâce à un filtre) de Jenny n’y est pas pour rien, mais elle n’est pas la seule à avoir succombé à cette technique, et il faut bien avouer que le rendu est à chaque fois plutôt convaincant tant il semble naturel.

Si vous avez envie de tester la spatule pour appliquer votre fond de teint, vous trouverez des modèles à petit prix sur de nombreux sites comme Amazon et AliExpress. Et avant que cette idée ne vous traverse l’esprit : non, on ne vous recommande pas d’essayer avec un couteau.

Crédit photo image de Une : Alena Darmel et Chalo Garcia