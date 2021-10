Eh oui, il existe plusieurs éponges à maquillage. Voici laquelle privilégier selon vos besoins !

L’éponge à maquillage de type Beautyblender s’est très rapidement fait une place de choix dans notre vanity beauté. Vous saviez qu’il en existait de toutes les tailles et de toutes les formes ?

L’éponge à maquillage de type Beautyblender est un outil idéal pour pouvoir appliquer le fond de teint uniformément et sans laisser de trace. Mais au-delà de sa version classique, en forme de poire ou d’oeuf, il existe des éponges en biais, double-face, format mini ou à double extrémité !

En fait, il y en a tellement qu’on a tendance à se perdre et en utiliser qu’une seule pour estomper tous les produits à appliquer sur le visage. Pourtant, toutes ces petites spécificités ont une réelle utilité (pour celles que ça intéresse). Voilà quelques infos.

L’éponge double face

On ne parle pas ici d’une éponge qui permet de laver la vaisselle même s’il est vrai qu’elle en porte le nom, mais bien d’un outil pour pouvoir appliquer le fond de teint comme une pro.

Avec une face en silicone et l’autre en éponge classique, elle permet d’étendre le produit sur le visage de façon uniforme sans avoir à en appliquer une tonne (à la différence de l’éponge qui a tendance à absorber la matière).

Une fois le fond de teint bien appliqué, on passe à la partie spongieuse que l’on humidifie préalablement avec de l’eau et on vient la tapoter sur l’intégralité du visage pour un résultat 0 défaut et ultra glowy.

Éponge double face, Real Techniques, 5,60€

L’éponge en forme de poire ou d’oeuf

Venue détrôner l’éponge blanche en forme de triangle jusqu’ici utilisée par les maquilleurs, l’éponge en poire ou en forme d’oeuf est devenue un véritable must-have.

Son succès repose sur l’aspect ludique de son utilisation (par tapotements sur la peau) et le fini naturel qu’elle offre.

En gros : c’est une bonne base qui fait toujours pas mal son taf, mais si vous utilisez beaucoup de formules à base d’eau, attention : l’éponge a tendance à boire le produit et à vous obliger d’en utiliser en double dose.

Éponge en forme de poire, Beautyblender, 18€

L’éponge en forme de 8

Le Beautyblender en forme de 8 offre un double bénéfice : il permet à la fois de travailler en précision grâce à sa pointe (pour couvrir un bouton par exemple) et d’estomper le fond de teint de façon diffuse avec sa face plate comme l’explique la make up artist Ashleigh Ciucci à Glamour US :

« L’utilisation du plat de l’éponge permet une application plus douce et diffuse. »

Éponge en forme de 8, Sephora Collection, 8,99€

L’éponge format mini

Très mignonne, l’éponge version mini n’est pas seulement là pour faire joli. Elle est également super pratique pour appliquer le correcteur ou l’anticernes sur la zone très sensible et précise du contour des yeux !

Car si vous avez des cernes bleutés, vous êtes probablement au courant qu’il n’est pas toujours facile de les camoufler. Dans ce cas, un travail d’orfèvre est nécessaire et cette petite éponge est toute indiquée pour que vous puissiez mener votre mission à bien.

Lot de 4 éponges mini, H&M, 5,59€

L’éponge en biais

L’éponge en biais est celle que vous pouvez choisir si vous êtes une adepte du contouring.

Avec son côté arrondi, vous pouvez appliquer facilement votre fond de teint et la partie anguleuse vous permet d’estomper le produit qui vous a servi à effectuer votre contouring ou votre highlight. Un bon 3 en 1 !

Éponge en biais, Laura Mercier, 18€

