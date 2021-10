Comment prendre soin de vos extensions de cils pour les faire durer loooooongtemps

Avoir des extensions de cils, c’est avant tout de l’entretien. Mais que faire et ne pas faire pour les garder le plus longtemps possible ? Voici le b-a-ba à connaître pour en prendre soin.

Ça y est, vous venez de passer le pas et d’opter pour des extensions de cils. Cool ! Mais si une pose dure en moyenne entre 4 et 6 semaines, vous devez quand même savoir que certains petits gestes du quotidien peuvent écourter ou rallonger leur longévité.

Lesquels ? On vous explique tout !

Ce qu’il faut faire pour soigner ses extensions de cils

Opter pour un nettoyage quotidien des extensions de cils

Même s’ils sont beaux, bien recourbés et n’ont pas besoin de mascara, nettoyer chaque jours vos cils est une nécessité.

Pourquoi ? Parce qu’au quotidien, vous faites face à bon nombre d’agressions comme la pollution, la saleté ou encore la poussière. Sans parler du sébum ! Tous ces éléments peuvent venir contaminer les yeux car ils ramènent aussi leur lot de bactéries.

Pour éviter ça, un nettoyage tous les soirs avant le coucher est une bonne initiative. Mais évidemment, il ne faut pas utiliser le premier gel douche qui vous passe sous la main… Car les cils, qu’ils soient synthétiques, en soie ou de n’importe quelle autre matière, ont des besoins bien particuliers.

Miser sur une mousse nettoyante sans corps gras

Pour pouvoir nettoyer vos cils correctement, vous pouvez soit utiliser une mousse nettoyante classique — en vous assurant que sa composition est dépourvue de corps gras — soit miser sur de l’eau micellaire non biphasée.

Mais ces options restent moins efficaces que les formules spécialement dédiées aux extensions de cils ; généralement proposées sous forme de mousse, ces dernières sont douces mais efficaces pour retirer les impuretés des cils sans avoir à frotter. C’est d’ailleurs pour cette raison que les esthéticiennes proposent souvent cette option lors de la pose ou du remplissage.

Utiliser un goupillon pour brosser ses extensions de cils

Les cils ont parfois besoin d’être séparés afin de retrouver un aspect flottant et léger. Pour ce faire, évitez d’utiliser vos doigts (même si c’est tentant) car ils n’offrent pas assez de précision ! En revanche, vous pouvez vous armer d’un petit goupillon afin de le passer directement sur les cils pour les brosser.

Mais attention, ne le faites pas trop souvent, comme l’explique Sabah Feroz, make up artist et experte en extensions dénichée par Byrdie :

« La règle de base est de ne les brosser que lorsque cela est nécessaire. »

La messe est dite !

Ce qu’il ne faut pas faire pour soigner ses extensions de cils

En matière d’extension de cils, il y a plus de choses à ne pas faire qu’à faire ! Voici les don’t dont il vaut mieux se souvenir…

Mettre de l’eau sur les extensions de cils sans attendre 48h

Lorsque vous venez de vous faire faire une pose d’extensions, il faut savoir que celles-ci restent encore fragile et ne deviennent stables qu’entre 12h et 24h après la pose en moyenne.

En attendant, mieux vaut éviter de rentrer en contact avec de l’eau pendant 48h. C’est un peu long, c’est vrai, mais c’est la durée qu’il faut respecter pour être sûre que l’eau chaude, la vapeur ou les produits ne vont pas venir décoller vos jolis cils !

Utiliser un démaquillant à l’huile (même s’il est excellent pour la peau)

Comme on vous le disait plus haut, le démaquillant à l’huile est proscrit si vous avez des extensions. Pourquoi ? Parce que l’huile décompose la colle qui maintient les cils en place. Tout simplement !

Se frotter les yeux quand on porte des extensions de cils

Même si la colle tient correctement les cils, se frotter les yeux trop brusquement peut venir les arracher et créer des irrégularités dans la pose.

Appliquer du maquillage waterproof

Le maquillage waterproof est difficile à retirer car il nécessite le plus souvent d’utiliser un démaquillant à base d’huile pour pouvoir partir et de se frotter activement les yeux.

Ces deux facteurs sont les principaux ennemis des extensions de cils qui, comme vous le savez, craignent les frottements trop agressifs et l’huile. Mieux vaut donc éviter et privilégier la douceur, comme toujours !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Hayley Kim Design.